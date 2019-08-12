Закон об отсрочках вызвал острую реакцию призывников 2 12.08.2019, 10:27

Активисты готовят серию пикетов.

В Беларуси подано 12 заявок на одиночные пикеты с требованием отменить или изменить "закон об отсрочках". Об этом "Еврорадио" сообщил Денис Тихоненко, создатель Telegram-канала ProtestBY.

Один из участников канала уточнил, что пикеты планируется провести в Минске и в Могилеве. По датам — вторая половина августа и начало сентября.

По словам Тихоненко, параллельно с организацией одиночных пикетов определяется место для проведения массовой акции против "закона об отсрочках". Мероприятие планируется согласовать с властями, официально подав заявку.

Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" начал действовать с 10 августа. Незадолго до этого в Министерстве обороны объяснили, что молодые люди, зачисленные в этом году в вузы и магистратуру, все же получат право на вторую отсрочку на продолжение образования. Однако это не коснется аспирантов, чье зачисление официально происходит 1 ноября, когда осенний призыв уже будет заканчиваться.