КНДР отказалась от любых переговоров с Южной Кореей 12.08.2019, 10:30

Пхеньян заговорил о «репетиции войны».

Любые переговоры между Северной и Южной Кореями исключаются ровно до тех пор, пока южнокорейские войска проводят совместные с американским военным контингентом учения, заявил в воскресенье, 11 августа, высокопоставленный северокорейский дипломат Квон Чон Ган, передает Reuters.

"Они должны понимать, что сам межкорейский контакт будет затруднен, если они не положат конец таким военным учениям или пока они не сделают правдоподобное оправдание или искреннее объяснение", – указал чиновник.

При этом требования Сеула к Пхеньяну прекратить ракетные испытания северокорейский дипломат назвал "глупостью".

30 июля Северная Корея в очередной раз произвела пуск нескольких баллистических ракет. Ракеты были запущены с полуострова Ходо в провинции Хонгендо на восточном побережье КНДР.

Отметим, что ракетный пуск был осуществлен КНДР менее чем через неделю после предыдущего. 25 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракетные пуски были зафиксированы в 5:34 и 5:57 по местному времени (23:34 и 23:57 по киевскому времени), они были произведены из района города Вонсон.

После этого очередной ракетный пуск, совершенный ракетными войсками КНДР, произошел 2 августа – тип выпущенных снарядов установить не удалось.

5 августа Северная Корея снова осуществила запуск двух неопознанных реактивных снарядов со своего восточного побережья.

Ракетные пуски КНДР проводит в ответ на совместные учения войск Южной Кореи и США, которые в Северной Корее назвали "репетицией войны".