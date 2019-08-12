«Хотелось бы работать в родном городе, а не мотаться» 12.08.2019, 10:37

Иллюстрационное фото

Крик души водителя-международника.

Жители Бобруйска Денис Черныш рассказaла bobruisk.ru:

– Мне 35 лет, подрастают дочь и сын, а я их практически не вижу. Так как не смог найти работу в городе, вернее, она есть, но не устраивает зарплата, пришлось идти водителем-международником. Хочу подчеркнуть – пришлось.

Я не кайфую от того, что мне надо мотаться по разным странам и городам, а просто зарабатываю. Честно, тяжело постоянно жить в кабине, но пока других вариантов не вижу. Очень бы хотелось жить и работать в родном городе, чаще видеть семью...