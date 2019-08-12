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Нефть вышла из комфортного для Москвы коридора

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  • 12.08.2019, 10:54
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Нефть вышла из комфортного для Москвы коридора

Саудовская Аравия уже не поможет РФ удерживать высокую цену барреля.

Основным стимулом для высоких нефтяных цен были попытки Саудовской Аравии удерживать цену барреля нефти в диапазоне 70–80 долл. для продажи акций крупнейшей госкомпании Aramco исходя из ее оценки в 2 трлн долл. Но эпоха дорогой нефти заканчивается: иностранные инвесторы уговаривают саудитов снизить оценку Aramco до 1,5 трлн долл. и успеть продать ее акции хотя бы по этой цене. А сами саудиты попытались в четверг остановить падение цен хотя бы на уровне в 57 долл. Если саудиты признают бесполезной войну с нефтяными мельницами, то Россия лишится ключевого союзника в попытках удержания высоких нефтяных цен, сообщает ng.ru.

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман настаивает на оценке нефтяной компании Aramco в 2 трлн долл., хотя некоторые банкиры и инсайдеры в компании считают, что ее стоит сократить до 1,5 трлн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые и банковские источники.

Правящая монархия Саудовской Аравии решила провести первичное размещение акций крупнейшей в мире нефтяной госкомпании Aramco еще в 2015 году. Свою «священную корову» саудиты оценили в 2 трлн долл. И с тех пор они активизируют или приостанавливают подготовку к IPO, но оценка самой компании никогда не менялась.

Чтобы продать часть акций Aramco исходя из этой цены, еще в прошлом году власти Саудовской Аравии старались удерживать нефтяные цены в коридоре 70–80 долл. за баррель.

«Саудитам нужна нефть по цене в 80 долл. за баррель, и они не хотят, чтобы цены уходили ниже отметки 70 долл. Им нужны деньги. У них есть идеи и планы, а теперь еще и сроки IPO были отложены», – цитировало год назад агентство Reuters знакомых с ситуацией экспертов.

Именно этот интерес саудитов заставил их войти в союз с Россией и поддерживать ограничение мировой добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Однако удержать цены в желанном коридоре Саудовской Аравии так и не удалось. Почти весь прошлый год баррель продавался значительно дешевле 70 долл. А после обострения американо-китайского торгового конфликта, который грозит глобальным замедлением, нефтяные цены покатились вниз и опустились в моменте даже ниже 57 долл.

Саудовская Аравия не намерена мириться с продолжительным спадом на нефтяном рынке и рассматривает все возможные варианты дальнейших действий, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве страны. Эр-Рияд уже начал срочные телефонные переговоры с другими экспортерами нефти. Отказываться от магической цифры в 2 трлн долл. саудиты не хотят, но и поддерживать необходимые для подтверждения такой оценки нефтяные цены они уже не могут.

Компания Aramco вновь обсуждает с банками возможность первичного размещения акций. Совет директоров компании соберется позже на этой неделе и, вероятно, обсудит ее стоимость, сказал Reuters близкий к компании источник. Важнейший вопрос – возможность снижения прежней оценки общей стоимости компании Aramco. Один из аргументов – это фундаментальные изменения на мировом рынке. За последние три года многие страны активизировали усилия по отказу от ископаемых видов топлива с целью сдержать глобальное потепление, на фоне чего цены на нефть снижаются, напоминает Reuters. Сейчас банкиры фактически призывают саудитов отказаться от мечты о 2 трлн. И согласиться тем самым на более низкий коридор нефтяных цен.

Даже при оценке в 1,5 трлн долл. Aramco будет стоить на 50% дороже, чем самые дорогие компании мира, пересказывает аргументы банкиров Reuters. Если инвесторы смогут переубедить принца, то Саудовская Аравия может выйти из неформального союза с Россией по удержанию нефтяных цен выше 60–65 долл.

«Зависимость от нефти и газа у нас еще очень большая… Средняя полка в районе 60–65 долл. за баррель нас вполне устраивает», – объяснил позицию Кремля иностранцам в начале июня Владимир Путин. Но в условиях обострения китайско-американского торгового конфликта объявленный Путиным коридор может стать совершенно нереалистичным.

«Саудовская Аравия готова на очень многое, чтобы не допустить закрепления провала нефтяных котировок. В нынешних условиях, когда риски для мировой экономики продолжают усиливаться, полагаем, что экспортеры будут с удвоенным рвением заботиться о защите своих интересов на нефтяном рынке», – считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, нижняя граница комфортной цены для основных участников нефтяного рынка, куда входят картель, РФ и США, находится вблизи уровня 65 долл. Для Саудовской Аравии верхняя граница коридора находится на уровнях 75–80 долл. Поэтому ценовой уровень в 73 долл. можно считать условной точкой равновесия, которая удовлетворяет самых крупных участников рынка, считает эксперт.

«Можно предположить, что Саудовская Аравия готова и к спаду цен до 55 за баррель», – говорит аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин.

«На фоне замедления мировой экономики ожидается снижение спроса на нефтепродукты, главным импортером которых является Китай. Поэтому пока не будет каких-то позитивных новостей, ситуация не будет меняться. Нефть пока перейдет в новый диапазон 55–60 долл. за баррель», – рассуждает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«Сегодняшние цены на нефть, даже после состоявшегося падения на 7%, остаются переоцененными. Заявления саудитов о готовности принимать меры, безусловно, имеют вес. Но в случае дальнейшего снижения цен нельзя исключать и вооруженное нагнетание ситуации в Ормузском проливе», – рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.


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