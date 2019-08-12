Нефть вышла из комфортного для Москвы коридора 4 12.08.2019, 10:54

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Саудовская Аравия уже не поможет РФ удерживать высокую цену барреля.

Основным стимулом для высоких нефтяных цен были попытки Саудовской Аравии удерживать цену барреля нефти в диапазоне 70–80 долл. для продажи акций крупнейшей госкомпании Aramco исходя из ее оценки в 2 трлн долл. Но эпоха дорогой нефти заканчивается: иностранные инвесторы уговаривают саудитов снизить оценку Aramco до 1,5 трлн долл. и успеть продать ее акции хотя бы по этой цене. А сами саудиты попытались в четверг остановить падение цен хотя бы на уровне в 57 долл. Если саудиты признают бесполезной войну с нефтяными мельницами, то Россия лишится ключевого союзника в попытках удержания высоких нефтяных цен, сообщает ng.ru.

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман настаивает на оценке нефтяной компании Aramco в 2 трлн долл., хотя некоторые банкиры и инсайдеры в компании считают, что ее стоит сократить до 1,5 трлн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые и банковские источники.

Правящая монархия Саудовской Аравии решила провести первичное размещение акций крупнейшей в мире нефтяной госкомпании Aramco еще в 2015 году. Свою «священную корову» саудиты оценили в 2 трлн долл. И с тех пор они активизируют или приостанавливают подготовку к IPO, но оценка самой компании никогда не менялась.

Чтобы продать часть акций Aramco исходя из этой цены, еще в прошлом году власти Саудовской Аравии старались удерживать нефтяные цены в коридоре 70–80 долл. за баррель.

«Саудитам нужна нефть по цене в 80 долл. за баррель, и они не хотят, чтобы цены уходили ниже отметки 70 долл. Им нужны деньги. У них есть идеи и планы, а теперь еще и сроки IPO были отложены», – цитировало год назад агентство Reuters знакомых с ситуацией экспертов.

Именно этот интерес саудитов заставил их войти в союз с Россией и поддерживать ограничение мировой добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Однако удержать цены в желанном коридоре Саудовской Аравии так и не удалось. Почти весь прошлый год баррель продавался значительно дешевле 70 долл. А после обострения американо-китайского торгового конфликта, который грозит глобальным замедлением, нефтяные цены покатились вниз и опустились в моменте даже ниже 57 долл.

Саудовская Аравия не намерена мириться с продолжительным спадом на нефтяном рынке и рассматривает все возможные варианты дальнейших действий, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве страны. Эр-Рияд уже начал срочные телефонные переговоры с другими экспортерами нефти. Отказываться от магической цифры в 2 трлн долл. саудиты не хотят, но и поддерживать необходимые для подтверждения такой оценки нефтяные цены они уже не могут.

Компания Aramco вновь обсуждает с банками возможность первичного размещения акций. Совет директоров компании соберется позже на этой неделе и, вероятно, обсудит ее стоимость, сказал Reuters близкий к компании источник. Важнейший вопрос – возможность снижения прежней оценки общей стоимости компании Aramco. Один из аргументов – это фундаментальные изменения на мировом рынке. За последние три года многие страны активизировали усилия по отказу от ископаемых видов топлива с целью сдержать глобальное потепление, на фоне чего цены на нефть снижаются, напоминает Reuters. Сейчас банкиры фактически призывают саудитов отказаться от мечты о 2 трлн. И согласиться тем самым на более низкий коридор нефтяных цен.

Даже при оценке в 1,5 трлн долл. Aramco будет стоить на 50% дороже, чем самые дорогие компании мира, пересказывает аргументы банкиров Reuters. Если инвесторы смогут переубедить принца, то Саудовская Аравия может выйти из неформального союза с Россией по удержанию нефтяных цен выше 60–65 долл.

«Зависимость от нефти и газа у нас еще очень большая… Средняя полка в районе 60–65 долл. за баррель нас вполне устраивает», – объяснил позицию Кремля иностранцам в начале июня Владимир Путин. Но в условиях обострения китайско-американского торгового конфликта объявленный Путиным коридор может стать совершенно нереалистичным.

«Саудовская Аравия готова на очень многое, чтобы не допустить закрепления провала нефтяных котировок. В нынешних условиях, когда риски для мировой экономики продолжают усиливаться, полагаем, что экспортеры будут с удвоенным рвением заботиться о защите своих интересов на нефтяном рынке», – считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, нижняя граница комфортной цены для основных участников нефтяного рынка, куда входят картель, РФ и США, находится вблизи уровня 65 долл. Для Саудовской Аравии верхняя граница коридора находится на уровнях 75–80 долл. Поэтому ценовой уровень в 73 долл. можно считать условной точкой равновесия, которая удовлетворяет самых крупных участников рынка, считает эксперт.

«Можно предположить, что Саудовская Аравия готова и к спаду цен до 55 за баррель», – говорит аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин.

«На фоне замедления мировой экономики ожидается снижение спроса на нефтепродукты, главным импортером которых является Китай. Поэтому пока не будет каких-то позитивных новостей, ситуация не будет меняться. Нефть пока перейдет в новый диапазон 55–60 долл. за баррель», – рассуждает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«Сегодняшние цены на нефть, даже после состоявшегося падения на 7%, остаются переоцененными. Заявления саудитов о готовности принимать меры, безусловно, имеют вес. Но в случае дальнейшего снижения цен нельзя исключать и вооруженное нагнетание ситуации в Ормузском проливе», – рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.