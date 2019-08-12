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Как педагог из Барановичей стала зарабатывать на вязании купальников

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  • 12.08.2019, 11:00
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Как педагог из Барановичей стала зарабатывать на вязании купальников

Анастасии Литвинович всего 23 года.

По образованию 23-летняя Анастасия Литвинович педагог-художник. Два года назад она увлеклась вязанием купальников, а в прошлом году открыла свое дело и занялась шитьем одежды. Белоруска рассказала intex-press.by, сколько времени уходит на создание одной вещи, кто ее клиенты и сколько она зарабатывает:

- Я с детства любила шить: видела, как мама шьет, и сама перешивала вещи сестры, делала игрушки. Но относилась к этому как к хобби. После школы хотела поступать на веб-дизайнера, но не прошла по баллам и подала документы в БГПУ на педагога-художника.

После вуза попала по распределению в Городище в детскую школу искусств. Работа нравилась, но оставаться там мне не хотелось. Я мечтала заниматься любимым делом и при этом не зависеть от начальников.

Все началось с купальника

Однажды летом я захотела себе вязаный купальник. В Барановичах никто их не делал, а заказывать «вслепую» в интернете не хотелось. Решила связать сама. Посмотрела ролики на Youtube, купила нитки, и через пару дней купальник был готов. Близким очень понравилась модель. Они же и предложили мне развиваться в этом деле.

Почему бы нет? Я связала еще четыре купальника и выложила их в Instagram – решила попробовать продать. Свой купальник к тому моменту я успела «протестировать» на море. Так что к вопросам «сколько сохнет?» и «расползется ли?» была готова.

На создание первых четырех купальников ушло около 200 рублей. Отбить деньги удалось меньше чем за месяц.

За свои «произведения» я просила 90 рублей. Цену формировала так, чтобы отбить деньги за нитки и потраченное время.

Некоторые утверждали, что это дорого, но снижать цену я не собиралась. Во-первых, у меня девушки могли заказать купальник по своему дизайну и индивидуальным меркам. Во-вторых, вязать купальники – дело довольно трудоемкое. На создание одного купальника уходит пять дней. Тогда я еще работала педагогом, поэтому приходилось вязать даже ночью. Из-за усталости иногда ошибалась, и приходилось полностью распускать и вязать по новой.

В Барановичах купальники заказывали редко, в основном отправляла по Беларуси, в Россию и Польшу.

От спиц к швейной машинке

С мая по август мне удалось продать более 20 купальников. Летний сезон заканчивался, и я решила попробовать создавать и шить женскую одежду для дома: пижамы, костюмы, халаты.

На вырученные за купальники деньги я купила новую современную машинку, закупила ткань, сшила один комплект для знакомой и выложила фото в Instagram – хотелось сначала понять, есть ли спрос на домашнюю одежду и стоит ли этим заниматься. Сначала я думала, что это неликвидный товар, однако оказалось, что немало людей хотят ходить по дому в красивых комплектах.

В итоге открыла ИП, придумала название своего бренда и записалась на курсы в Минске. Там научилась строить лекала, снимать мерки. Параллельно узнала, где закупать ткани оптом, чтобы комплекты не были слишком дорогие

Мужчины активируются к праздникам

В основном я шью домашние костюмы из шелка и дополняю их кружевом. На создание одного комплекта уходит день. Работать с таким товаром проще, чем с нижним бельем, так как пижамы свободного кроя и их не надо досконально вымерять. Цены на мои комплекты колеблются от 65 (топ и шорты) до 100 рублей (халат, штаны и топ).

Этим летом я решила заняться еще и пошивом повседневной одежды: сарафанов, костюмов и комбинезонов из хлопка.

Покупатели у меня разные. Конечно, основная аудитория – девушки от 18 до 29 лет. А вот мужчины обычно активируются ближе к праздникам: к 14 февраля или 8 Марта приобретают вещи в качестве подарка. Бывало, что один человек приобретал по три-четыре комплекта.

Девушки долго могут выбирать цвет, модель, по ходу работы вносить корректировки. Мужчины обычно ориентируются на предпочтения своих девушек, а также доверяют моему вкусу. Выбор цвета также зависит от пола покупателя: парни предпочитают яркие наряды – красного или голубого цветов, а девушки – что-то нежное.

О планах

Пока я работаю всего год, но, как мне кажется, дело идет хорошо. Да, заработок пока небольшой – в месяц выходит около 400 рублей «чистыми». Но учитывая небольшой срок и то, что я все делаю сама, это уже неплохо. Деньги откладываю на закупку тканей, оборудования.

Вместе с моим молодым человеком развиваем наши соцсети, так как оттуда можно получать много заказов из других стран. Да и просто стараемся рекламировать мое дело.

Я слежу за работами других мастеров, но конкуренции не боюсь: она помогает двигаться дальше. Я уверена, что люди всегда будут покупать одежду ручной работы, так как такие вещи – индивидуальные, каждый мастер делает их по-своему, и заказчик может быть уверен, что таких изделий точно ни у кого не будет.

В моих планах – развиваться и продолжать работать в «домашней» мастерской. Как только заказов станет чуть больше, найму швею. А в будущем хочу открыть собственную мастерскую.


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