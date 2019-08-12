Сколько денег в спецфондах Лукашенко? 13 12.08.2019, 11:12

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И куда они идут.

26 июля на Национальном правовом портале была опубликована новая редакция закона «Об авторском праве и смежных правах». Ряд сайтов через несколько дней после этого вышли с громкими заголовками о том, что в настоящее время авторы произведений 25% своей прибыли должны отдавать в фонд Лукашенко. Эту новость опровергли уже через несколько дней.

На самом деле перечислять средства должны производители носителей информации или те, кто их импортирует в Беларусь. Собирать деньги будет Белорусское общество авторов, и они на самом деле попадут в президентский фонд. «Радыё Свабода» вспоминает, что это за институция.

На самом деле фондов Лукашенко в Беларуси несколько

Под словами «фонд Лукашенко» в Беларуси часто понимают так называемый «резервный фонд президента Республики Беларусь». Именно под таким названием он фигурирует в законе «О годовом бюджете».

Кроме этого, существуют отдельные так называемые специальные фонды Лукашенко. Например, Специальный фонд по социальной поддержке одаренной молодежи и студентов, либо Специальный фонд по поддержке культуры и искусства. Именно этот фонд в следующем году начнет собирать деньги с производителей и импортеров носителей информации.

Однако основным можно считать все же резервный фонда Лукашенко. Он единственный, чей точный размер ежегодно прописывается в бюджете страны.

Куда идут средства из фондов Лукашенко?

Официально они используются на поддержку талантливой молодежи (в том числе ученых и спортсменов, через стипендии Лукашенко) и на другие, не предусмотренные бюджетом, расходы.

Например, в 2017 году из фонда Лукашенко по поддержке культуры и искусства профинансировали реставрацию Коложской церкви в Гродно. Всего тогда на восстановление памятников истории и культуры выделили почти 370 тысяч рублей, а кроме Коложи, деньги пошли на консервацию замка в Крево и сохранение фресок в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.

Год назад уже из резервного фонда Лукашенко выделили 77 миллионов рублей на подготовку инфраструктуры для проведения Евроигр. Кроме благоустройства спортивных объектов, эти деньги пошли на ремонт минских студенческих общежитий, где во время соревнований расселили спортсменов.

Также за счет средств фонда Лукашенко финансировали строительство инфраструктуры для Островецкой АЭС.

Средствами из резервного фонда распоряжается лично диктатор, запрос на эти деньги может также подавать Совет Министров.

Сколько денег в фонде Лукашенко?

Официально на начало 2019 года в резервном фонде Лукашенко было чуть менее 210 миллионов рублей. Такая цифра обозначена в государственном бюджете. Это значительно меньше, чем год назад. В 2018 году размер резервного фонда Лукашенко достиг 1,2 миллиарда рублей. Примерно столько же денег, сколько сейчас, в фонде Лукашенко было в предвыборном 2009 году. Тогда его размер, согласно официальным документам, составлял 115 миллионов долларов.

При этом не всегда деньги фонда расходуются полностью. Например, в 2017 году из заложенных в бюджет 126 миллионов рублей смогли потратить только 67.