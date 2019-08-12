В Италии рассматривают формирование правительства без скандального политика Сальвини 12.08.2019, 11:26

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Маттео Сальвини

Поступило предложение убрать партию «Лига» из правительственной коалиции.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци предложил сформировать техническое правительство без ультраправой партии "Лига", что может угрожать амбициям главы "Лиги" Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Институциональное правительство" будут составлять левые и правоцентристские партии ради национального единства, заявил Ренци 11 августа.

Те, кто предпочитает "играть с Италией на досрочных выборах" в октябре или ноябре, рискуют передать "будущее наших детей ультраправым", добавил он.

"Лига", которая входит в коалицию с "Движением 5 звезд", 9 августа подала ходатайство о недоверии правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близок к "Движению 5 звезд"

Голосование, вероятно, спровоцирует выборы, на которых "Лига" может рассчитывать на 36% общегосударственной поддержки, согласно последним опросам.

Сальвини уже объявил, что предпочитает строить коалицию с крайне правой Fratelli d'Italia и/или партией бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.