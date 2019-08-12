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Гомельчанин в шестой раз выиграл турнир по программированию Google

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  • 12.08.2019, 11:31
  • 1,993
Гомельчанин в шестой раз выиграл турнир по программированию Google
Геннадий Короткевич

Приз за первое место - 15 000$.

Аспирант Университета ИТМО гомельчанин Геннадий Короткевич в очередной раз не уступил никому титул победителя на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа, пишет gomel.today. Это шестая победа в череде win strike программиста в рамках массового контеста.

Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года, считается одним из самых массовых чемпионатов программирования — контест собирает свыше 50 000 участников, ведь принять участие в нем может любой желающий.

Отбор в финал проводится в несколько этапов. После подачи заявки участники проходят квалификационный раунд, который длится около суток, для его успешного прохождения необходимо набрать определенное число баллов. В дальнейшем проводится серия из трех раундов, каждый из которых проходит в разные дни и имеет длительность 2,5 часа каждый. После прохождения всех «фильтров», которые проводятся онлайн, остается 25 финалистов — лучших программистов мира. Их приглашают на очный тур контеста, который каждый год меняет свое место проведения. Например, в прошлом году это был Торонто (Канада), на этот раз — Сан-Франциско (США). Приз за первое место составляет 15 000 долларов.

В шестой раз подряд победителем соревнования стал аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич, двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратный победитель Яндекс.Алгоритма, а также победитель и призер других международных контестов. Такое достижение пока не удалось повторить ни одному участнику соревнований.

По итогам соревнований он набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима (rng..58) из Японии и студента из MIT Эндрю Хе (ecnerwale) — оба набрали по 121 баллу. Кроме того, в списке финалистов выпускник Университета ИТМО, чемпион ICPC 2015 года Борис Минаев (56 баллов) и еще один выпускник альма-матер чемпионов Евгений Капун (54 балла).

В этом году финалисты должны были решить шесть задач, каждая из которых имеет два условия решения. Первое — более легкое для участника, так как для решения задачи подходит менее эффективный алгоритм, а перед программистом стоит меньше ограничений. Как только участник отправил решение, ему сразу же приходит ответ, верное ли оно. Если ответ не приходит, программист может перепроверить решение и отправить ответ снова. Вторая часть каждой задачи требует более сложных алгоритмов. Кроме того, правильность их решения участник узнает только на церемонии награждения победителей. В соревнованиях также учитывается общее время решения задач.

Геннадий Короткевич полностью решил четыре задачи из шести, верно отправив обе части задачи. Кроме того, он успешно справился еще с одной задачей наполовину, отправив более легкий вариант решения.


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