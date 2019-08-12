закрыть
12 августа 2019, понедельник, 14:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В партии «Слуга народа» заявили об отсутствии переговоров с «Голосом» о коалиции

  • 12.08.2019, 12:01
В партии «Слуга народа» заявили об отсутствии переговоров с «Голосом» о коалиции

Вопрос о фракции парламентского большинства остается открытым.

Партия "Слуга народа" не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос". Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко сообщает, что ему неизвестно о "системных" переговорах с "Голосом".

"Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - сказал он.

На вопрос о том, будет ли одна фракция, которая сформирует большинство, он ответил "Это вероятный вариант развития событий".

Напомним, партия "Голос" предложила руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады. В партии отмечают, ее представители могут возглавлять комитеты по вопросам правосудия, безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет.

Отметим, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что его партия не ведет переговоры с другими силами о коалиции в парламенте следующего созыва. Согласно последней информации, партия "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера Верховной рады.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип