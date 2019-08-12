закрыть
12 августа 2019, понедельник, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В России появилась своя Фукусима

6
  • 12.08.2019, 12:31
  • 4,894
В России появилась своя Фукусима
Фото: vk.com/novgorod_52

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник» загрязнил огромную территорию.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский журналист Андрей Караулов:

- И так результат: с 8 августа полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник», производство «Новатора», загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в море.

На самом деле - это национальная трагедия.

Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в этом районе?

Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима.

Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.

Двинская губа, устье Северной Двины, и огромная часть побережья - «зона».

Говоря языком «Сталкера» Тарковского - «зона».

Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого президента?

Весь мир встал на уши.

Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: «Буревестник». Новейшая крылатая ракета.

Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат.

Опять молчат.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип