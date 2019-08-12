В России появилась своя Фукусима 6 12.08.2019, 12:31

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Фото: vk.com/novgorod_52

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник» загрязнил огромную территорию.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский журналист Андрей Караулов:

- И так результат: с 8 августа полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник», производство «Новатора», загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в море.

На самом деле - это национальная трагедия.

Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в этом районе?

Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима.

Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.

Двинская губа, устье Северной Двины, и огромная часть побережья - «зона».

Говоря языком «Сталкера» Тарковского - «зона».

Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого президента?

Весь мир встал на уши.

Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: «Буревестник». Новейшая крылатая ракета.

Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат.

Опять молчат.