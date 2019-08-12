В России появилась своя Фукусима6
- 12.08.2019, 12:31
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Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник» загрязнил огромную территорию.
Об этом в «Фейсбуке» написал российский журналист Андрей Караулов:
- И так результат: с 8 августа полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник», производство «Новатора», загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в море.
На самом деле - это национальная трагедия.
Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в этом районе?
Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима.
Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.
Двинская губа, устье Северной Двины, и огромная часть побережья - «зона».
Говоря языком «Сталкера» Тарковского - «зона».
Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого президента?
Весь мир встал на уши.
Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: «Буревестник». Новейшая крылатая ракета.
Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат.
Опять молчат.