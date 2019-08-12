Какие места занимают белорусские теннисистки в рейтинге WTA?
- 12.08.2019, 12:34
Самую высокую позицию сохраняет Арина Соболенко.
В обновленном рейтинге ВТА от 12 августа белоруска Арина Соболенко по-прежнему находится на девятом месте, а Виктория Азаренко опустилась на 40-ю позицию. Лидерство в рейтинге захватила японка Наоми Осака, cообщает "Прессбол".
Рейтинг ВТА. Положение на 12 августа
1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417
2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223
5 (5). Кики Бертенс (Голландия) — 5120
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577
8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995
9 (10). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565
10 (8). Слоун Стивенс (США) — 3189...
40 (39). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1335...
47 (46). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1151...
132 (135). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 468...
202 (203). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 287...