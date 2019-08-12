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Какие места занимают белорусские теннисистки в рейтинге WTA?

  • 12.08.2019, 12:34
Какие места занимают белорусские теннисистки в рейтинге WTA?
Арина Соболенко

Самую высокую позицию сохраняет Арина Соболенко.

В обновленном рейтинге ВТА от 12 августа белоруска Арина Соболенко по-прежнему находится на девятом месте, а Виктория Азаренко опустилась на 40-ю позицию. Лидерство в рейтинге захватила японка Наоми Осака, cообщает "Прессбол".

Рейтинг ВТА. Положение на 12 августа

1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417

2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223

5 (5). Кики Бертенс (Голландия) — 5120

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577

8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995

9 (10). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565

10 (8). Слоун Стивенс (США) — 3189...

40 (39). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1335...

47 (46). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1151...

132 (135). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 468...

202 (203). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 287...


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