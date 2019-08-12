Fitch заявило об угрозе расширения санкций против госдолга России 12.08.2019, 12:47

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ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/АЛЕКСЕЙ МАЙШЕВ

Наиболее жесткие варианты санкций - с запретом на долларовые операции банков.

Угроза дальнейшего расширения санкций США в отношении российского госдолга остается высокой, предупреждает международное рейтинговое агентство Fitch, пишет finanz.ru.

По итогам очередного пересмотра Fitch - единственное из большой тройки агентств, которое не снижало оценку госдолга РФ ниже инвестиционного уровня в 2014-2015 годах на фоне западных санкций и сохраняло позитивный прогноз даже после появления риска ограничений в отношении облигаций федерального займа в августе 2018 года, - повысило суверенный рейтинг России до уровня «ВВВ».

В результате рейтинг РФ, отражающий платежеспособность правительства в качестве заемщика в иностранной валюте, встал на один уровень с Казахстаном, Венгрией и Индонезией, но недотянул одной ступени до Филиппин или Мексики.

Риск санкций, включая дальнейшие меры, направленные на суверенный долг, будет оставаться высоким, создавая неопределенность для инвесторов, поскольку новые меры трудно предугадать как по времени, так и по содержанию, отмечает Fitch в комментарии к рейтинговому решению.

В Конгрессе США продолжают обсуждаться различные версии законопроектов о санкциях, нацеленных на российские госбанки, суверенный долг, а также энергетические проекты, включая «Северный поток - 2».

Наиболее жесткие варианты санкций - с запретом на долларовые операции банков, или с ограничениями на долларовые расчеты для правительства, которые бы усложнили возможности обслуживать накопленные валютный долг, - на данный момент маловероятны, полагает Fitch.

Тем не менее, угроза дальнейших ограничений в отношении госдолга РФ «остается высокой», констатирует агентство, добавляя, что уже введенные санкции продолжат ограничивать темпы роста российской экономики, которая прибавила лишь 0,5% в первом квартале и менее 1% - во втором.

Именно санкции, подчеркивает Fitch, во многом определяют бюджетную макроэкономическую конструкцию, при которой правительство стремится стянуть ресурсы в бюджет, накапливая профицит и золотовалютные резервы, которые помогут противостоять возможному запрету для иностранных инвесторов держать и проводить операции с госбондами РФ.

Хотя эте меры, прежде всего пенсионная реформа, ударили по популярности правительства и президента Владимира Путина, возникающая протестная активность пока не представляет угрозы для стабильности власти, считает агентство: протесты остаются локализованными, национальное политическое движение не сформировано, а оппозиция по-прежнему дезорганизована.

Решение Fitch повысить российский суверенный рейтинг на одну ступень вряд ли окажет существенную поддержку российскому рынку и рублю, пишут аналитики Nordea.

«Это изменение принципиально не меняет статус российских активов, имевших инвестиционный уровень рейтинга от всех трех ведущих агентств до пятничного решения Fitch, и вряд ли повлечет за собой существенное увеличение притока портфельных инвестиций в российские активы», - указывает банк.