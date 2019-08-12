закрыть
12 августа 2019, понедельник, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Пролетарская Коммуна: еще одна белорусская деревня, где скоро останутся лишь зайцы да дубы

1
  • 12.08.2019, 12:55
  • 2,787
Пролетарская Коммуна: еще одна белорусская деревня, где скоро останутся лишь зайцы да дубы

Как выглядит настоящая жизнь в белорусских поселках.

«Так мы и есть почти весь наш пралетарьят. Ну половина, — смеются Лариса Яковлевна и Галина Владимировна. — Остальные — дачники, они не считаются». В деревне Пролетарская Коммуна Костюковичского района они — самые молодые аборигены, пишет tut.by.

И одни из последних, кто может рассказать, как деревеньку Феликсберг переименовали аж дважды, но это ничего не изменило. Как и сотни других белорусских деревень, Пролетарская Коммуна за последние годы поредела настолько, что у нее нет даже въездного знака, «Памрём — останутся только панские дубы ды возера», — говорят пенсионерки.

От «счастливой горы» к Пролетарской Коммуне

Деревне, у которой и въездного знака-то нет, больше двухсот лет, говорят местные. И раньше это был фольварк Феликсберг — по фамилии местного пана. Тот, говорят, жил в двухэтажном кирпичном особняке в окружении парка — среди дубов, лип, фруктового сада.

Потом Феликсберг, фамилия которого переводится как «счастливая гора», говорят, проиграл имение в карты. И появился новый хозяин — Свадковский. Он и его семья пропали, когда началась революция: то ли уехали, то ли их репрессировали — даже нынешние старожилы не знают.

А знают, что «счастливую гору» переименовали в Пролетарскую, а потом — в Пролетарскую Коммуну.

Коммуна — форма совместной жизни людей с общими интересами, идеями, основанная на обобществлении имущества и труда всех ее членов.

Пролетариат — социальный класс, для которого работа по найму (продажа собственной рабочей силы) является по существу единственным источником средств к существованию.

Топонимика этой местности многообразием не отличается. Рядом — деревня Пролетарское, которая до переименования называлась Церковище. Тут же — СПК «Колхоз «Парижская Коммуна».

— Так что же у вас тут, в Коммуне, общее?

— А возраст падойдзе? Усе ж маладыя, ад сямідзесяці і большэ, — хохочут пенсионерки. — О, яще адзін пралетарій ідзе.

На звук чужих голосов идет Петр Слабодчиков. Говорит, был пацаненком, когда приезжали откуда-то из-за границы дети пана Свадковского. Они посмотрели, где было поместье, в котором жил их отец, и уехали.

— У доме тым школа была, патом снапы жыта стаялі. Дык дзеці балавалісь са спічкамі - і згарела ўсё, — вспоминает Петр Борисович.

Детство Петр Слабодчиков вспоминает отрывками. Говорит, в советское время работать начинали лет в 9−10: «Каней вадзілі, бульбу падпахвалі».

— Во тут гумно стаяла, еўня (где зерно сушили), малацілка прівадная, яе круцілі конямі, і так малацілі зерно.

Все это было уже колхозное, хотя кони — кого-то из местных жителей. Зажиточные крестьяне в Феликсберге точно жили, но отправляли ли кого-то из них как «кулака» в ссылку, никто уже не помнит.

Сейчас лошадь в деревне тоже есть — у Ларисы Радченко. Кобылка трудится на две деревни: Пролетарское и Пролетарскую Коммуну.

— Ой, помню вязём пацанёнкамі баб на конях на поле апасля абеду — з песняком! Хоць і жалудак пустават, а песні пелі, — ударяется в воспоминания Петр Борисович. — Хоць і гнілую бульбу елі, но весела жылося.

Сейчас, говорят, можно купить, что хочешь, — были бы деньги. Правда, магазина в Пролетарской Коммуне давно нет. Здание закрыто, хотя на двери до сих пор висит табличка с графиком его работы: вторник, пятница — 14.25−15.00. Петр Слабодчиков выкупил его за одну базовую величину под сарай для картофеля и инвентаря.

— А сейчас аўталаўка ездзіць, там можна купіць усё што хочаш.

— Даже рыбу красную и икру черную?

— Ікру не возяць сюды. А мы сялёдку пакупаем. У нас усё з дастаўкай: пенсія, прадукты, «выбары».

Когда дома стали пустеть, аборигены уже и не помнят. Говорят, все было как-то постепенно: колхоз закрылся, молодежь разъехалась, старики доживали свой век. Сейчас в деревне больше не жителей — зайцев.

— Сын во едзе на работу, П’ець чай на лавачке. Галавой круць — думал, кот сядзіць. А ета заяц рядам. Ён за ім — а той на гарод пабег, — говорит Лариса Радченко.

Галина Слабодчикова подхватывает:

— А я пайшла за вадой. Гляжу — адзін заяц сідзіць, другі ляжыць. Первый пабег, а другі, аказываецца, — кошка.

В пустеющей деревне женщины, говорят, не скучают — «лясы точат» на скамейке да хозяйством занимаются. Лариса Яковлевна, например, уже насолила огурцов две бочки и 30 банок.

— Усё паем!

— А не слухайце вы яе! Усё дзецям.

«Усе як прыедуць — точна камуна»

Лариса Яковлевна бабушка богатая: у нее четверо внуков, один правнук. У Галины Владимировны — 5 детей, четверо внуков и один правнук. Правда, Евдокия Иосифовна Василекина — по-местному баба Дуся — побогаче будет: у нее 5 детей, 10 внуков и скоро уже 16-й правнук появится.

— Ой, як прыедуць — точна камуна! — говорит 81-летняя женщина.

Баба Дуся тоже вся в огуречных делах — засаливает плоды. За ней хвостиком бегает четвероногий охранник.

— А я ўсяляк яго заву: і Шнайдэр, і Жулік, і Пушок — усё адно пріходзіць, — смеется пенсионерка.

Баба Дуся не абориген — она из Гомельской области и приехала сюда в 1960 году после распределения. Работала зоотехником, потом заведующей фермой. Фактически на ее глазах деревня опустела, но женщина относится к этому философски: «Людзі едуць туда, дзе ім харашо. Тут — ні работы, анічёга. Толькі мы, старые, асталісь».

Новый год женщина встречает у телевизора одна. И, говорит, ни капельки не грустит.

— Оливье хоть готовите?

— «Гарошэк»? — хохочет пенсионерка. — А я думаю, што за алівье? Хоць бы пакушаць яго, а то памру ды не буду знаць, што эта.

Место, где стояла панская усадьба, — в какой-то сотне метров от дома Евдокии Василенко. Там и сейчас растут дубы. Один — огромный, больше четырех метров в обхвате. Рядом — такие же старые липы и яблони-антоновки.

— Настоящие! А не гибриды, которые сейчас продают. Я от этих панских яблонек прищепки делаю. Яблоки вку-у-усные, — причмокивает Сергей Хасанов. Он, уроженец Урала, женился на жительнице Костюковичей, а в Пролетарской Коммуне у них дача. Теперь же, с выходом на пенсию, Сергей Михайлович намерен тут осесть.

Причина понятна: деревня — этакий медвежий угол в глубинке, и Сергею Хасанову, охотнику, с его собаками тут есть где разгуляться. Приезжий, он первым делом разузнал у местных и о пане, и о том, что в фольварке Феликсберг раньше были винодельня, кирпичный заводик и, конечно, гораздо больше жителей.

— Местное озеро тоже панским называют — при Феликсберге оно точно было. Искусственное оно или нет, никто уже не помнит, но в него впадали три ручья, что текли из болот. Нет уже тех ручьев — трактора же такие мощные пошли, что просто их перекопали, — говорит дачник. — Обидно.

И жалуется на браконьеров, которые выловили почти всю рыбу из озера:

— Тягают сетями, электроудочками. Мы и в БООР звонили, и в природоохрану — а толку? Все равно браконьерят. Еще бы урны кто поставил, хоть две на всю деревню и приезжих рыбаков, а то мусор на машине вывозить приходится. Еще и канистры из-под химикатов для обработки полей, из-под смазочных материалов в лесу в кучах лежат. Когда люди такими варварами стали?

Но за теми дубами, что помнят Пролетарскую Коммуну еще Феликсбергом, что видели панов, Сергей Хасанов следит зорко. Говорит, только они тут и останутся, когда деревня вымрет, — дубы да яблони-антоновки.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип