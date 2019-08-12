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В Украине Петра Порошенко хотят проверить на «детекторе лжи»

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  • 12.08.2019, 13:03
  • 1,271
В Украине Петра Порошенко хотят проверить на «детекторе лжи»
Петр Порошенко

Сегодня пятого президента Украины допрашивали по возможному уклонению от уплаты налогов.

Петр Порошенко давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой», пишет unian.net.

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба допускает, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.

"Второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа. Сегодня Петр Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно – все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование ежегодно", - отметил директор ГБР.

Порошенко вызвали 12 августа в 9.30 на допрос в ГБР как свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".


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