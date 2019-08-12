Уровень безработицы среди молодежи опустился до минимума в истории объединенной ФРГ 1 12.08.2019, 13:41

В Германии еще больше улучшилась ситуация на рынке труда.

Число безработных жителей Германии в возрасте от 15 до 24 лет снизилось до минимума в истории объединенной страны, пишет «Немецкая волна».

Соответствующий показатель в 2018 году составил 6,2 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в понедельник, 12 августа, в Международный день молодежи.

При этом в восточных землях данный показатель был чуть выше - 8,6 процента, в западных - 5,8 процента. В 2005 году показатель безработицы среди молодежи до 24 лет достиг высшей точки в 15,2 процента.

Доля молодежи в общей численности населения ФРГ снижается

Между тем число молодых людей 15-24 лет в Германии в целом снижается. В 1991 году в стране проживали 10,3 миллиона людей этой возрастной группы (13 процентов от общей численности населения), в 2018 году - 8,6 миллиона (10 процентов населения).

При этом число студентов в ФРГ на данный момент достигло нового рекорда. В зимнем семестре 2017/2018 учебного года в немецких вузах учились около 2,5 миллиона человек. В зимнем семестре 2007/2008 учебного года этот показатель составлял 1,7 миллиона.