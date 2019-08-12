«Залез на дерево и кричал «Жыве Беларусь!» 12 12.08.2019, 13:42

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Иларион Трусов

На 15-летнего активиста Илариона Трусова составили новый протокол.

На несовершеннолетнего активиста Илариона Трусова первого августа составили протокол по статье 17.1 КоАП ( «мелкое хулиганство»). Как сообщил правозащитному центру «Весна» сам парень, случай, о котором идет речь в протоколе, произошел еще 31 мая.

- 31.05.19 в 19:50 Трусов И.А, находясь в общественном месте близ ул. Любимова г. Минск, умышленно залезал на дерево, старался вывесить флаг с изображением «Погони», громко кричал «Жыве Беларусь!», на замечания не реагировал, то есть совершил умышленное действие, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, и проявил неуважение к обществу, - написано в протоколе.

По словам Илариона, почти все написанное - ложь. Да, он действительно забирался на дерево, однако слез оттуда по первому требованию милиции. Флаг находился в его рюкзаке, однако мыслей, чтобы его вывесить, у парня не было. Также он говорит, что не кричал «Жыве Беларусь!».

Иларион намерен обжаловать составленный с явными ошибками протокол.

Это уже шестой административный протокол, составленный на Илариона с начала 2019 года (за исключением протоколов от ГАИ за вахту в Куропатах). Все пять предыдущих касались реализации права на свободу мирных собраний. Три раза административные дела рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и в результате выносила предупреждения. Один раз штраф в 50 базовых (1275 рублей) получили родители Илариона после его участия в молебне за Куропаты.