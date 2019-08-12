Зеленский поручил провести кадровые чистки в СБУ и украинской полиции 1 12.08.2019, 13:51

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Решение президента Украины связано с нелегальной добычей янтаря.

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Национальной полиции и СБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

Заявление главы государства прозвучало во время рабочей поездки в Житомирскую область 12 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я вам не верю, я буду говорить с руководителем, и я вам тоже очень рекомендую покинуть вашу должность ... Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что вы прекратили (нелегальную добычу янтаря в области), а у нас есть экономические выводы: что вы тут прекратили, кто прекратил? ... Может, вы … в схеме не были, но вы не можете ничего сделать с "пиратами янтарными" Житомирщины", - сказал Зеленский.

Обращаясь к главе СБУ в области, президент указал, как работают с янтарем представители спецслужбы.

"А вы знаете, что Служба безопасности Украины тоже в этой схеме? ... Как они работают с янтарем, если не по схеме, каким образом? ... Мы заменим главу СБУ Житомирской области. Я хотел бы, чтобы господин Иван Геннадиевич Баканов (врио главы СБУ) рассмотрел другую кандидатуру", - отметил глава государства.

Он также предложил главе Нацполиции Украины Сергею Князеву уволить руководителей районных отделов Нацполиции Олевского и Овручского районов области.

"В этой схеме и Нацполиция, и СБУ, и другие. Я так понимаю, что если мы говорим о Житомирской области - это Олевский и Овручский районы… Руководителей райотделов полиции, я вас очень прошу уволить" – сказал Зеленский, обращаясь к главе Нацполиции Украины.

По словам президента, проблема нелегальной добычи янтаря в Украине "приобрела масштаб экологического бедствия".

"Действительно, тысячи гектаров лесных земель превратились в пустыню… Мы сегодня облетели все и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся там на янтарь, мы понимаем, что это реальная война, по-другому не могу об этом сказать, война с государством уголовных авторитетов, которых прикрывали и полиция, и СБУ, и прокуратура", - сказал Зеленский.