Фотофакт: В Светлогорске рыбаки поймали огромного сома 2 12.08.2019, 14:04

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Рыба весит больше 70 килограммов.

Утро 11 августа для cветлогорских рыбаков — Романа Гвоздя, Николая Скороходова, Юрия Гомонова и Виталия Дрика — оказалось удачным: рыбалка на Днепре принесла им огромного сома, сообщают «Светлагорскiя навiны».

— Когда ловил троллингом из лодки, я почувствовал толчок, который говорил о том, что на крючке кто-то есть. Начал вываживать, по тяжести стало понятно, что рыба немаленькая. Пришлось просить друзей о помощи, — вспоминает Роман. — После получаса жаркой и тяжелой борьбы у нас в лодке оказался сом. Еле поместился!

— По возгласам Ромы, по изогнутому, как лук, спиннингу мы поняли, что на крючке экземпляр внушительный, — рассказывает Николай. — Адреналина еще прибавила огромная спина сома, изредка появлявшаяся из воды. Моментально я, Юра и Виталик начали помогать вылавливать трофей. Как это было — рассказать трудно, в тот момент было не до фиксации событий.

— Рыбаки, ловившие неподалеку, завидев нашу борьбу, прекратили лов, — вспоминает Юрий. — Все были заинтригованы. Сойдет или нет — в этот момент на кону был наш профессионализм и, главное, удача. Когда через полчаса ожесточенной борьбы с рыбой мы втянули сома в лодку и подплыли к берегу, нас там уже поджидали менее удачливые коллеги-рыбаки.

Мужчины говорят, что точный вес сома они не знают: «Качественно взвесить в полевых условиях его мы не можем. На глаз — килограммов 70, а то и больше».