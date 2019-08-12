Закон граблей 1 Григорий Амнуэль

12.08.2019, 14:14

Именно этот предмет является основным инструментом познания российской политики.

Анекдот — это шутка, но, увы, в России всегда в каждой шутке есть только доля шутки. Российская история вся состоит из подобных шуток, которые оставили не только шишки и шрамы, но и бесконечные известные и заросшие травой, лесом погосты на месте "государственных шуток". Увы, все происходящее в России свидетельствует: ни народ, ни власть, вышедшая из этого народа, учиться не желает и продолжает упорно наступать на грабли.

Попробую доказать этот, возможно вызывающий у кого-то активное неприятие, тезис.

Начало ХХ века. Российская империя бодро вступает в эпоху капиталистических отношений. Все правильно, но готова ли к этому страна? В западных губерниях, сравнительно недавно вошедших в Российскую империю и не прошедших процесс русификации, который им придется полностью ощутить на себе уже в Советской империи начиная с 1939 года, все происходит достаточно успешно. Есть инфраструктура, и, главное, существует свободная от многовекового рабства и раболепия, такова ментальность местного населения. Часть городов, помнящих еще ганзейский период своей истории, активно развиваются, побуждая граждан к желанию возродить независимость своих стран либо к пробуждению национального сознания для создания новых государств. Польша, Литва, Латвия, Финляндия, Эстония — во всех этих странах, тогда полностью или частично частях Российской империи, с созданием и развитием среднего класса идут такие процессы. Почти по тем же лекалам идет развитие и столичных городов С.-Петербурга, Москвы, Киева, Тифлиса, Баку и крупных центров остальной территории.

Однако национально-возрожденческие течения в них не столь активны. Остальная часть Империи, совсем по историческим срокам недавно освобожденная от крепостного права в 1861 году, т.е. российской аналогии рабства, проходит эти процессы с большим трудом. Во многом это объясняется тем, что освобождение происходило без большого желания как со стороны крепостников, так и крепостных. Думаю, достаточно напомнить поговорку "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день". Ни инфраструктурой, ни, что с моей точки зрения важнее, ментальностью общество к новым отношениям не готово. Добрый и справедливый барин, хозяин, в том числе и царь, его портрет на стене почти в каждом доме, является надеждой и основой взгляда в светлое будущее развития и страны, и семьи.

Понятия "независимость", "свобода", "самостоятельность", т.е. собственная ответственность за происходящее и будущее, не развиты и не типичны. В "лучшем" случае порой просто путаются с бандитским разгулом. К идеалу, формулируемому на западный манер — анархией, к трудам князя Кропоткина или Бакунина малограмотное население доступа не имеет, а следовательно, и не читало, как и многие другие популярные и давно доступные образованным частям обществ социальные учения. Ментальность крепостнической России остается неизменной, но активно провоцируется на социальные, классовые и прочие потрясения.

Все это накладывается на типичную для России переоценку реального состояния страны. Увы, любая статистика и социология в Империи подгоняется под желание суверена. Следовательно, приводит к неподготовленной и, соответственно, необоснованной переоценке мощи государства и происходящих в нем процессов. Ввязывание в войну, не обеспеченную инфраструктурой, приводит к катастрофам и гибели как военных, так и уже гражданского населения.

Технический прогресс приводит к разрастанию театра боевых действий. Война активно вторгается в прифронтовую полосу, в ближние и дальние тылы. Гибель мирного населения приплюсовывается к страданию от бремени войны. Постепенно потери мирного населения начинают затмевать своими показателями прямые боевые потери соперничающих сторон. Во Второй мировой войне с этой убийственной статистикой придется столкнуться в полной мере. Поражение, неудачи на полях боев приводят к кризису доверия власти (но пока не верховной), к ухудшению положения в тылах. К ропоту и недовольству. Возникает революционная ситуация. Империи рушатся. Однако в России власть имеет достаточно сил и средств, даже не учитывая силы подавления, чтобы разрешить эти проблемы. Но — да, то самое но — переоценка своей силы и твердая вера в Божественную избранность, а следовательно, незыблемость своего положения, помноженная на совершенное незнание реальной обстановки, жизни в огромной стране, приводит к расстрелам и подавлениям мирных протестов. 9 января 1905 года, Ленский расстрел, другие аналогичные, но не столь массовые и известные широкой российской публике ситуации. В качестве возможного примера — события в западных губерниях, носившие дополнительную национально-освободительную окраску.

Вместо разговора с народом его подавляют. Власть уверена в любви и всетерпении народа. Народ же получает первый урок — не стоит наступать на грабли, их стоит либо обойти, либо убрать из сеней.

В 1905 году такая политика "граблей", применяемых властью, сработала. В 1917-м и война уже покруче, и к столицам поближе. Метод силового давления не срабатывает. Одним кажется — революция, и они в это свято верят, но на самом деле просто смена элит. Портрет Богом избранного заменяет портрет кровопийцы, рвущегося к мировому господству, и его не менее кровавых последователей и подручных. Народ же погружается в лучшем случае в пучину колхозного и фабричного рабства, а в худшем — в бескрайнюю пучину Империи ГУЛАГА, с уничтожениями всего человеческого в человеке, а для многих и просто уничтожением.

Многим начинает казаться, что эта Империя, построенная на крови и унижении, будет существовать вечно. Постепенно завоюет весь земной шар, как предсказано на государственном гербе СССР, и будет царствовать. Лучше всего эту "светлую" перспективу описал Дж. Оруэлл в пронзительном "1984". Действительно, в ходе участия СССР во Второй мировой войне, и в 1939-м, и после победы в 1945-м, удалось распространить кровавые щупальца на практически всю Восточную и Центральную Европу. Создать Советскую Монголию, коммунистический Китай и даже КНДР. После успеха на Кубе, казалось, это уже не остановить. Но Новочеркасский расстрел внутри собственной страны, 1956 год в Венгрии, 1968 год в Чехословакии и, наконец, военно-политическая авантюра в Афганистане в 1979 году сделали свое дело. Экономически и идеологически Империя катилась к закату. "Солидарность" в Польше была первой волной окончательного ее распада и крушения.

Отвлекусь от истории и обращусь к дню сегодняшнему. Конечно, военные кампании в Грузии, Украине, Сирии не сравнимы пока по своим масштабам с Афганистаном конца периода Советской империи, но... война есть война, и без груза "200" не обойтись. Мобилизация сил на гонку вооружения тоже обязательно негативно скажется — и уже сказывается — на повседневной жизни. Вопрос даже не в ставших регулярными техногенных авариях с человеческими потерями.

Милитаризация, как раскручиваемая пружина, будет забирать все большее количество средств и сил. Неминуемо будет вести к негативным процессам, в том числе и ответным действиям других государств, помнящих свою историю и не верящих в советскую и постсоветскую пропаганду о миролюбии. Все это неминуемо будет влиять на экономические и торговые отношения. Санкции, разрывы связей последуют обязательно. Для кого, продавца или покупателя, они будут болезненней — вопрос относительный. Найти новый рынок сбыта или увеличить наполнение тем или иным товаром своего рынка, в том числе и уменьшая цену для его внутреннего потребления, что всегда выгодно большинству населения, значительно проще, чем в ситуации максимальной мобилизации средств на военные, силовые потребности организовывать новое производство.

Особенно при отсутствии кадров, инфраструктуры производства, необходимого опыта и технологий. Как яркое доказательство, приведу слова "обожаемого" в России М. Саакашвили, произнесенные во время введения торговых санкций России против Грузии: "Грузия обязательно поставит памятник В. Путину — как человеку, научившему производителей "Боржоми" и грузинского вина искать и завоевывать новые торговые рынки". На российском рынке заменить грузинские товары оказалось нереально. Пример — проводник этих действий Г. Онищенко (в то время главный санитарный врач РФ) из подполы все время потреблял "вредный" "Боржоми" в известной московской хинкальной, расположенной рядом с его офисом.

Знатокам московской жизни это хорошо известно. Произошел уход, как реакция на агрессивные действия силовых и политических авантюр РФ, введение санкций. Ответные меры российских властей только усилили для российского рынка отсутствие массы товаров продовольственного ряда а также иных удовлетворяющих бытовые потребности населения. Правда, открыли большие экономические возможности прежде всего для Беларуси и Казахстана. Однако, помноженные на естественное падение покупательной способности большинства граждан, они легли на широкие народные массы тяжелым бременем. Гипертрофированные успешные реляции министров и губернаторов первому лицу страны к реальной жизни имеют очень малое отношение. Окруженный, как и в начале ХХ века, номенклатурной стеной близких сановников и чиновников, живущих в своем, в лучшем случае параллельном, а следовательно, не пересекающемся с населением мире дворцов и рублевок, заоблачных личных лайнеров и яхт, многотысячных счетов в ресторанах и миллионных чеков, власть и властитель все больше обрекают себя на повторение исторического опыта "урок граблей".

Может ли власть это изменить?

События последнего месяца, прежде всего в Москве, доказывают — нет. Так как, несмотря на все заявления провластных и подвластных СМИ, миры людей и власти не пересекаются и не соприкасаются. Если старшие поколения, воспитанные и имеющие память о зверствах власти в советский период, научены терпению и страху, то новые поколения, вкусившие если не реальной, то хотя бы информационной свободы, т.е. слезшие с иглы российских СМИ, более открыты переменам. Как и свойственно молодости, они более готовы рисковать во всех смыслах, ради светлого будущего. Сытость отмеренной властью "пайки" и вида сквозь решетку на жизнь их не привлекает.

Отсутствие общедоступных карьерных лифтов, в которых должны цениться знания и умения, а не способность прогибаться и лизать, а также уникальная привилегия немногих родиться у правильных родителей в современном мире конкуренции — неприемлемы. Знания, умение их применять, профессионализм и умение и желание трудиться — вот давно уже главные ценности в конкурентоспособном мире. Россия с ее стремлением только к послушанию, опять катастрофически отстаёт и продолжает ежедневно отставать. Отдельные успехи не противоречат этому тезису, тем более что согласно пропаганде и информации происходят они в основном в военно-техническом секторе.

Жившие в СССР уже жили в стране с самым большим количеством танков на душу населения, но ни себе, ни другим счастья этим не принесли. Реляции о победах на научных и технических олимпиадах и конкурсах не должны вводить в заблуждение — это почти "потемкинские деревни". Уровень образования постоянно падает, а те, кто действительно понимает, что он или она что-то могут, уезжает туда, где эти знания, навыки можно реализовать с большей пользой как для себя, так и для общества. Как минимум в России это проявляется в постоянном перетекании людей в столицу. Москва растет как на дрожжах, но для многих это только временная остановка в дальнейшем пути в мир. Очереди у консульств не становятся меньше. РФ имеет отрицательный баланс эмиграции со всеми своими западными соседями, даже с постсоветскими и постсоциалистическими. Одни уезжают на время, но регулярно, другие навсегда. Кстати, большинство разоблачений Фонда А. Навального связано именно с зарубежной недвижимостью и счетами успешных в РФ слуг трона. Призывы первого лица влияют только на то, что имеющие эти возможности находят правовые или иные пути для обхода этих призывов и приказов. Да, недвижимость на Западе и счета в банках стран, не имеющих традиции присвоения себе чужого, выглядят неоспоримо более надежными и целесообразными вложениями для будущих поколений семей. О том, что недвижимость на Западе часто дешевле аналогичной "рублевской", даже говорить не стоит.

Есть ли выход из этого положения?

Боюсь, что до тех пор, пока абсолютное большинство россиян не поймет, что идти цивилизованным путем куда целесообразней и для всех имеет куда больший, здравый смысл, пусть не для сегодняшнего, так для завтрашнего дня, у нас мало что изменится. Что-то, конечно, будет меняться, но если это будет только портрет на стене — страна и ее граждане обречены. Конечно, возможны какие-то еще вкусовые частности. Но до тех пор, пока величие страны будет мотивироваться и измеряться только 9 мая 1945 года и огромной территорией, то горящей, то тонущей, все бесполезно.

До тех пор пока первое лицо будет погружаться на дно, а не вступать в диалог с народом, уезжать на мотоцикле общаться с избранными им, в "присоединенный", но никем в мире не признанный российской территорией — Крым, а не опять же, общаться с людьми, простыми, а не отобранными ФСО и другими силовыми ведомствами, до тех пор пока он будет решать не общие проблемы жизни страны, а только неведомые ему повсеместные, обычные проблемы счастливчиков, которым либо позволили, либо повезло дозвониться во время очередной "прямой линии" — ничего в стране не изменится.

Может быть, ему стоит хотя бы раз в месяц ездить из своей загородной резиденции в Кремль на любимом мотоцикле "Урал"? В шлеме и очках, чтобы, разумеется, никто не узнавал! Но не в кольце многочисленных охранников. И не через заботливо переключаемые на зеленый свет светофоры, не по перекрытым магистралям и проспектам, а по обычным для москвичей пробкам, создаваемым проездом его верных слуг. Послушать, можно даже подслушать, но не ради репрессий, что говорят и пишут в смартфонах люди в машинах. Думаю, одного раза хватало бы на месяц процесса осознания реальности происходящего в стране. Однако, боюсь, нет — уверен, на реализацию такой смелой мечты даже у фантастов решимости не хватит.

Да, читатель понимает, что предложенное выше никому не нужно во власти. Поэтому будет продолжать действовать закон граблей. Вновь избранные, или, точнее, назначенные — это более соответствует реальности, счастливо вольются в "блестящий" поток царедворцев и будут всеми усилиями отдалять очередную встречу с граблями. Остальным, как мне кажется, пора понять, что грабли, а заодно и все остальное давно отжившее, пора менять. Нужна не только и не столько смена портрета на стене, как это в реалиях для большинства населения произошло в 1917 году, а изменения тренда, развитие и изменение ментальности. Иначе, как писал Великий Поэт, "Русский бунт...", а в нем грабли могут пригодиться не для сельхозработ, а для набивания шишек, от которых в очередной раз может стать тошно не только нам, россиянам, но и всему миру.

И по итогам трех субботних дней в Москве. Кстати, близится годовщина августовских событий 1991 года, тогда были надежды...

Григорий Амнуэль, kasparov.ru