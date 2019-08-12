Опасная игра 1 Александр Рыклин

12.08.2019, 14:55

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Александр Рыклин

У протестов в Москве есть и обратная сторона медали.

В минувшую субботу силовики из разных российских правоохранительных ведомств устроили в центре Москвы впечатляющее театрализованное представление. Можно даже сказать, иммерсивное шоу, поскольку в него были активно задействованы зрители.

В реконструкции массовых беспорядков в районе Китай-города приняли участие сотни закованных в броню бойцов, которые то вдруг, топча газоны, начинали бежать цепью через сквер, что напротив Администрации президента России, то осуществляли стремительные рейды в окрестные переулки и дворы, то неожиданно перекрывали близлежащие улицы…

Выглядело все это достаточно дико и абсолютно бессмысленно. Впрочем, будь постановщиком столь масштабного костюмированного представления какой-нибудь талантливый режиссер (например, Константин Богомолов), непременно привлек бы с десяток владимирских тяжеловозов с лохматыми ногами. Мне кажется, полностью экипированные бойцы прекрасно смотрелись бы верхом на этих благородных животных. Да это была бы просто каноническая картина, наполненная мощной патриотической символикой — русские богатыри спасают родную землю от всякой пришлой (иностранной, как нам уже объяснили) нечисти. В тот день до лошадей дело не дошло, но и без них скучно не было.

Вот цепь ОМОНа надежно перекрывает Маросейку. Наверное, думают окружающие, со стороны бульваров движется толпа людей. Все замирают в тревожном ожидании. Проходит пять минут, десять, и ничего не происходит – никакие революционные колонны не подошли, полицию никто не атакует. Еще через пять минут перед строем появляется офицер, произносит короткие четкие команды и уводит бойцов в сторону памятника героям Плевны. Движение транспорта и людей на какое-то время возобновляется, потом прибегает новая колонна правоохранителей в щитках и шлемах и снова перекрывает улицу.

Человек, не понимающий подоплеку происходящего, в первый момент мог вообразить, что это либо широкомасштабные маневры силовиков, либо действительно какое-то странное шоу. Если бы не одно «но»… Вся эта бессмысленная беготня и бряцание дубинками сопровождались неожиданными рейдами в толпу и жестким захватом обескураженных зрителей, которых засовывали в автозаки, припаркованные тут же. При этом задержания происходили поистине со звериной жестокостью. Людям заламывали руки, а ролик, в котором лихой защитник правопорядка с опущенным забралом наносит акцентированный удар по печени захваченной им девушке уже, кажется, посмотрели все. (Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил награду 100 тысяч рублей за сведения об этом уголовном преступнике.)

Конечно, часть тех, кто был в тот день задержан возле Китай-города (чуть больше двухсот человек), действительно пришли со стороны проспекта Сахарова, где за несколько часов до описываемых событий прошел мощный протестный митинг. Но это были разрозненные малочисленные группы молодых людей, которые вели себя совершенно неагрессивно. Они даже почти ничего не выкрикивали и, точно, не были сформированы ни в какие колонны, как, скажем, 27 июля. О какой-то угрозе «прорыва к Кремлю» просто нелепо говорить — некому было прорываться. И если бы не весь этот кровавый театр, кремлевские пропагандисты получили бы возможность говорить, что на призыв некоторых оппозиционных политиков «прогуляться» по центру после согласованного митинга отозвалось совсем незначительное число людей. Но правоохранители такую возможность у пропагандистов отобрали. Так с какой же целью было устроено столь шумное представление?

Думается, тем, кто нынче возглавляет штаб по противостоянию новой волне московского протеста, принципиально важно на этом этапе демонстрировать высокому кремлевскому начальству всю серьезность сложившейся ситуации. Дескать, в Москве готовится настоящий бунт, и, если на раздавить эту оранжевую гидру в зародыше, она вырастет до размеров многоголового дракона и сметет все на своем пути.

Стремление генералов закошмарить кремлевцев и не оставить им никакого сценария, кроме силового, понятно. Однако у этой медали есть и другая сторона. Устраивая подобного рода спектакли, наши правоохранители только разгоняют и радикализируют протестное движение. В подобной ситуации эскалация с другой стороны выглядит абсолютно неизбежной. Потому что реакция десятков тысяч людей на избиение женщин всегда однозначная. Словом, как известно, если долго кричать «Волки! Волки!», те непременно прибегут и выстроятся в колонны…

Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»