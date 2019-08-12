Решив сделать доброе дело, счастливчик заодно выиграл в лотерею 12.08.2019, 15:09

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Американец не мог поверить своей удаче.

Томас Фрай из Шарлотты (Северная Каролина) давно уже хотел избавиться от старой ненужной кровати, пишет 120.su.

Поскольку мебель была в довольно неплохом состоянии, Томас решил не выбрасывать её, а взял на себя труд — погрузив кровать в машину, он отвёз её в Армию Спасения. На обратном пути мужчина заехал в магазин и по какому-то наитию купил несколько лотерейных билетов, один из которых оказался не только выигрышным, но и весьма щедрым.

Когда Томас понял, что обогатился на 246 937 долларов, он в первый момент даже не мог поверить своей удаче. Мужчина уверен, что выигрыш стал наградой за доброе дело с кроватью, ведь если бы он поленился и просто выкинул мебель, счастливый билет достался бы кому-нибудь другому.