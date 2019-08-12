Насколько потяжелеют жировки в отопительный сезон? 3 12.08.2019, 15:24

В этом году тарифы коммуналку были повышены в два этапа.

В этом году тарифы коммуналку были повышены в два этапа, а не единожды, как это делалось раньше, пишет kp.by.

Напомним: с 1 января подорожали газ, электричество, водоснабжение, услуги по капремонту жилья, с 1 июня - горячее водоснабжение и отопление. Однако по факту платить за тепло по новым тарифам придется только с ноября – с началом отопительного сезона.

Требование Лукашенко о пятидолларовом лимите для жировки звучит не первый год. Обычно оно устанавливается отдельным указом. В соответствии с ним с января тарифы выросли суммарно на 3,9 доллара, а горячая вода и отопление добавят еще 1,1 доллара. Важно, что установленные тарифы касаются только «занятых в экономике» граждан. Так называемые «тунеядцы», уже оплачивающие по полной горячую воду, с 1 октября будут полностью возмещать стоимость отопления и газоснабжения.

Насколько потяжелеют жировки в отопительный сезон?

Возьмем стандартную двухкомнатную квартиру в 48 квадратных метров, где проживают три человека. Предположим, в месяц семья тратит 1 Гкал на отопление. Если за март при прежнем тарифе за отопление нужно было платить около 17 рублей, то в ноябре с учетом повышения выходит около 18,5 рубля. То есть отопление для такой квартиры подорожает примерно на 1,5 рубля.

Кстати, при потреблении горячей воды из расчета 0,3 Гкал на ее подогрев жировка для семьи из трех человек прибавила с 1 июня около 50 копеек. Вместе с отоплением подорожание составит около двух рублей – проще говоря, те самые 1,1 доллара.