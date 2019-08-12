Порошенко заявил о готовности пройти допрос на полиграфе в прямом эфире 1 12.08.2019, 15:41

Петр Порошенко

Фото: Bloomberg

Пятый президент Украины дал показания ГБР.

Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямый» ("Прямой").

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не доверяет Государственному бюро расследований и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире на телеканале "Прямый". Как передает корреспондент unian.net, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

"Я готов прокомментировать ситуацию, которую дал господин Труба относительно детектора лжи. Я не доверяю ГБР, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире", - сказал Порошенко.

Он добавил, что озвучил соответствующее предложение: "Когда я это предложил, у них большого энтузиазма не было".