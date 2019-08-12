Как в Португалии бастуют водители бензовозов
- 12.08.2019, 15:58
Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов.
В Португалии водители бензовозов с 12 августа начали бессрочную забастовку. В Лиссабоне и других городах на заправках возник дефицит горючего.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
— Многие автомобилисты полностью заправились перед началом забастовки. За последние дни продажи топлива почти удвоились, — заявил премьер-министр Антониу Кошта.
Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов. Правительство Португалии объявило энергетическую чрезвычайную ситуацию, сообщает газета El Mundo.
По информации агентства Reuters, начиная с этого понедельника купить можно только 15 литров на машину.
Транспортные компании также обязаны доставлять не менее 50% топлива на автозаправочные станции. Спасательные группы, аэропорты и полиция должны быть обеспечены на 100%.