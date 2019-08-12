Уникальный отдых для белорусов: как попасть на розовое озеро 12.08.2019, 15:59

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Оно имеет лечебные свойства.

А знаете ли вы, что у целебных вод Мертвого моря есть аналог в Украине, да еще какой?! Оздоровиться и увидеть это чудо природы можно в Украине: достаточно попасть в село Григорьевка Херсонской области – именно там расположено Розовое озеро, известное своими целебными свойствами и, конечно, цветом воды, пишет «Сегодня». Его еще называют Лемурийским (есть мнение, что это остатки древнего Лемурийского моря) или раповым.

Украинское Мертвое море: инструкция к применению

Соли в литре воды в нем на 50 г больше, чем в Мертвом море! А в рапе 35% соли, в то время как в Израильском – 33%! Так же, как и в Мертвом море – в нем невозможно утонуть, вода выталкивает вас и на ней можно просто лежать.

Розовое озеро на Херсонщине

Фото: Depositphotos

А буквально в 50 метрах от него находятся сивашские грязи, также лечебные. Как говорят местные, полный "лечебный цикл" выглядит так: вы купаетесь в Розовом озере около 30-40 минут, затем мажетесь грязью на полчаса примерно. Ее нужно смыть (на территории есть душ) и снова окунуться в озеро, после чего некоторое время не смывать соль, оставшуюся на теле после купания, поскольку она лечебная.

Территорию нельзя назвать полностью обустроенной. Это скорее дикий курорт, но пресная вода и туалет, а также беседки для отдыха за весьма умеренную плату здесь есть.

Лечебные свойства Розового озера в Украине

Что лечит Розовое озеро? Считается, что оно обладает целым рядом лечебных свойств. Именно это и привлекает сюда туристов. Вода Розового озера обогащена минералами (магний, калий, йод, бром), также в ней – ортоборная кислота, углеводы, соли. Также розовая вода насыщена бетакаротином, витамином молодости.

Особенно полезна розовая вода для профилактики заболеваний кожи (особенно псориаз, атопический дерматит и другие сложно поддающиеся традиционному лечению патологии), хронических заболеваний суставов (артритов, полиартритов, артрозов), заболевания сосудов, верхних дыхательных путей (особенно риниты, ангины, гаймориты), а также положительно влияет на нервную систему, отлично справляясь с бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, укрепляют иммунную систему, а также полезна при гинекологических и урологических проблемах.

Лечение сивашской грязью

Фото: Depositphotos

А в сочетании с сивашской грязью эффект удваивается! К слову, сивашская грязь сертифицирована и официально признана лечебной, продается в шести странах Европы.

Важно: перед поездкой на Розовое озеро обязательно проконсультируйтесь с врачом, так как есть противопоказания.

Как появилось Розовое озеро в Херсонской области

Сейчас Розовое озеро – это уникальный целебный ресурс. Находится оно непосредственно рядом с озером Сиваш. А розовое поле перед этим озером, состоящее сплошь из розовой рапы, невозможно не заметить на въезде в Григорьевку.

Розовый цвет придает воде бактерия Дуналиелла Солоноводная. Что касается самого озера, появилось оно случайно и относительно недавно: в 60-х годах прошлого века. Советский военный самолет потерпел крушение, в результате чего состоялся взрыв и образовалась воронка. А она, в свою очередь, постепенно заполнилось солями с озера Сиваш, поскольку является его восточной частью, по сути. Кстати, в переводе с татарского "Сиваш" так и переводится - "грязь"!

Особенности курорта: к чему быть готовым

Пока что это настоящий бальнеологический, но дикий курорт. Возможно, когда-нибудь здесь построят крупный курорт, но пока приходится довольствоваться тем, что есть – то есть, только природными дарами и практически полным отсутствием полноценной инфраструктуры.

Розовое озеро

Фото: Depositphotos

Зато природа воздает все с лихвой. Это действительно место, где восстанавливаются силы. А остановиться можно в одной из усадеб в частном секторе – в Григорьевке почти в каждом доме сдают жилье туристам.

Кстати, самые вкусные арбузы, дыни и помидоры, а также виноград, говорят, растут именно в этом селе. А еще только в Херсонской области самое большое количество солнечных дней в Украине. Поэтому приехать сюда хотя бы раз обязательно нужно. Тем более, что до других интересных мест Херсонщины, в том числе курортных Скадовска, Геническа и до заповедника Аскания-Нова, тут рукой подать.

Розовое озеро: как доехать

Расположена Григорьевка в 17 км от автодороги Каховка-Армянск, это Западная часть Азовского побережья, около 100 км от Херсона. Если ехать на Розовое озеро из Херсона, нужно держать курс на Чаплинку, затем – поворот на Григорьевку (от Чаплинки это около 15 км), ориентироваться по указателям. На подъезде к озеру есть ветряная станция – не ошибетесь.

GPS-координаты: 46.241234, 33.736129

Теперь вы знаете, что Розовое озеро в Украине – не выдумка, а реальность на севере Арабатской стрелки, о котором до сих пор мало кто знает!