Гомельчане продолжают протестовать против застройки у озера 2 12.08.2019, 16:25

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Фото: gomel.today

Чем может быть опасен проект, где лгут чиновники, и что люди написали правителю?

Поводом очередного собрания жителей Старого Аэродрома стало недавнее интервью заместителя главного архитектора Кирилла Гапеева газете «Гомельские ведомости», пишут «Сильные новости».

Ландшафтный парк против «каменных джунглей»

Неравнодушные граждане собрались во дворе одного из домов на улице Юбилейной. Почему же информация, размещенная в газете горисполкома, вызвало такое возмущение людей? Ведь в ней чиновники (именно так их называет и сама газета «ГВ») обещают, что «каменных джунглей не будет». Заявляется, что были учтены пожелания жителей, высказанные во время общественного обсуждения, и часть зеленых насаждений будет сохранена. Что озеро Бобриха и источник Криничка «никто не тронет». Ссылаются здесь также и на недавние встречи жителей Центрального и Новобелицкого района, прошедшие в рамках разработки схем озеленения Гомеля институтом «БелНИИПградостроительства». А вот на вопрос журналиста о том, можно ли в районе озера Бобриха организовать «ландшафтный парк», Кирилл Гапеев отвечает, что «такие предложения к нам не поступали».

Начнем по порядку. Какие же пожелания жителей, высказанные во время двух (!) общественных обсуждений, были учтены? По сути, никакие. Потому что главным и единодушным требованием всех жителей, приходивших на встречи с администрацией, был категорический отказ от этого опасного и дорогостоящего проекта. Но насколько известно, даже каких либо серьезных корректировок в план застройки внесено не было. Не сокращено количество строящихся многоэтажек и практически почти все зеленые насаждения будут подлежать сносу. А что до озера Бобриха и Кринички, то они изначально не подлежали застройке. Но при этом одно озеро все равно будет уничтожено. Это — озеро Утиное. Возможно, проектировщики из Мозыря даже не подозревали о существовании этого водоема, спрятанного в глухих зарослях? По крайне мере, на схеме Утиное даже не отражено. А нам при этом говорят о тщательной гидрологической разведке, которая здесь якобы проводилась?

Что касается встреч с жителями в рамках схемы озеленения, то ни представителей Управления архитектуры и градостроительства, ни горисполкома или администраций Центрального и Новобелицкого районов на них не было. Потому что если бы они там присутствовали, то знали бы: проект застройки возле Бобрихи на них не обсуждался. С формальной ссылкой на то, что это — территория «чужого» района. Проведение же аналогичной встречи по Железнодорожному району, по «непонятным» причинам, пока затягивается.

Что касается ландшафтного парка вместо очередной коммерческой застройки, то такие предложения городским архитекторам и администрации поступали. Неоднократно и публично, на тех же встречах в рамках общественного обсуждения, что зафиксировано видеозаписью. Более того, активисты не только предлагали, но даже брались разработать концепцию такого ландшафтного парка — с использованием лучшего международного опыта.

Зачем с зимней плитки на летнюю переходят?

Впрочем, это не единственный пример некорректного ответа официальных инстанций. Так, на встречах жителей неоднократно поднимался вопрос о судьбе археологического памятника «Городище Прудок» середины первого тысячелетия до нашей эры, подпадавшего ранее под застройку. На что проектировщики, не моргнув глазом, отвечали: «Все согласования нами получены, никаких археологических памятников там нет». Активисты обратились в Институт истории Академии наук Беларуси, и получили официальное письмо — никто к ученым за положенным согласованием по данному проекту не обращался!

Поэтому на прошедшей вчера на Юбилейной встрече жителей говорилось: если нам так явно говорят неправду, то как мы можем верить другим заявлениям? Например, что проведены тщательные гидрологические изыскания? И что по их результатам строить высотные дома на «Буром болоте» — можно? На встрече нашлось немало старожилов, которые подтвердили: из-за невозможности засыпать этот заболоченный участок в советское время решено было отказаться от небезопасного проекта возведения многоэтажек на неустойчивых грунтах. Даже дома на Юбилейной, которые стоят по соседству с болотом, давно пошли трещинами. И их жители просто боятся обрушения в случае забивания рядом с ними свай под новые фундаменты. А ведь эти трескающиеся многоэтажки стоят на возвышенности. Что уж говорить про строительство на болоте и подвижных почвах?

С таким же недоверием были восприняты и очередные обещания чиновников построить в новом микрорайоне детский садик. Почему при этом не строятся детские садики в соседнем Мельниковом Лугу, а отведенные еще Генпланом 70-х годов площадки зарастают дикой порослью? Жительница Волотовы Алена рассказала, что в детские садики в их районе в очереди стоит по нескольку детишек на место. А жительница Мельникова луга Александра говорит:

— На детскую площадку, где мы гуляем, приходит молодая мама. У нее двое маленьких детей. Одного из них удалось устроить в детский сад в 17-м микрорайоне, другого — приходится водить в садик в Железнодорожном. Муж часто бывает в командировках. Вот как этой женщине разорваться — развести детей в учреждения в разных районах города? И при этом самой успеть на работу к 8 часам? Может быть, ей эти чиновники, много чего обещающие, помогут детей по садикам развозить? Просто обидно за людей.

Поликлиники при этом также остаются перегруженными и нет никаких намеков на то, что построят новые или расширят штат лечебного персонала в действующих. Обычный ответ властей на этот вопрос: «Нет денег». Но почему тогда средства так легко находятся под сооружение «золотых туалетов»? Или замены тротуарной плитки в центре города с «зимней» на «летнюю», как уже шутят в народе?

За чей счет банкет?

Очень интересовал жителей «Аэродрома» и вопрос о том, за какие средства будет осуществляться намывка песка под строительство возле Бобрихи? Ведь тут предстоят крайне дорогостоящие подсыпка грунта и подготовительные инженерные работы. Как удалось выяснить активистам — за счет средств городского бюджета. Неужели, при существующих у нас таких серьезных проблемах в социальной сфере, им нет лучшего применения? Ведь на подготовленную за счет денег налогоплательщиков площадку придет затем коммерческий застройщик.

При этом, в нескольких сотнях метров находится огромная площадка, которую вполне можно использовать под строительство. Это — территория ныне, к сожалению, ликвидированного судоремонтного-судостроительного завода. При этом для строительства тут нет необходимости в проведении затратных предварительных работ по гидронамыву или подсыпке и вырубке зеленых насаждений.

На встрече выступали координатор инициативной группы Валерий Слепухин, председатель Гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков, местные жители.

Житель района Александр сказал:

— Если мы будем молчать, с нами совсем перестанут считаться. Мы должны научиться отстаивать свои права.

Поддержать людей на Старом Аэродроме, Забеге и Мельниковом лугу приехали и активисты из Новобелицы, давно уже отстаивающие интересы своего района и всего Гомеля от грязных выбросов обойной фабрики, работавшей без эффективных очистных сооружений. Солидарность — очень важный фактор в решении социальных проблем.

Еще одна тема, звучавшая на встрече — нежелание жителей улицы Подгорной, подпадающих под снос, терять свои дома и переселяться. Ведь многие из них вложили в свои усадьбы немало труда, средств, да и частицу своей души. И перспектива переселения из вполне комфортного района «Старый Аэродром» в лишенный социальной инфраструктуры «Хутор» или 104-й их мало радует.

Но, справедливости ради, отметим: были тут и представители другой точки зрения. Кому-то хотелось попасть под снос и переселиться из своего ветхого жилища в благоустроенную городскую квартиру. И они весьма эмоционально об этом заявляли. Интересы таких людей тоже должны быть учтены, но не за счет интересов десятков тысяч других людей и нашей природы.

Было также обсуждено обращение к Лукашенко, на которого, кстати говоря, сильно надеются многие пожилые участники встречи. Особенно в преддверии недавно объявленных выборов в ПП НС РБ. В обращении к Лукашенко, в частности, сказано: «У нас данное решение властей вызывает глубокое возмущение, так как оно противоречит здравому смыслу и нарушает наши законные права.

В связи с тем, что Гарантом наших конституционных прав на основании статьи 79 является Лукашенко, обращаемся к Вам за помощью в защите наших конституционных прав.

Считаем необходимым перевести данную территорию с "зоны перспективной многоэтажной застройки" в Ландшафтно-рекреационную зону. Участку жилой усадебной зоны городского типа — присвоить соответствующий статус.

Предполагаем, что намного проще, и дешевле сделать из этого участка полноценный, благоустроенный парк, ботанический сад, или обустроить зоопарк. Необходимо лишь провести пешеходные и вело-дорожки, провести освещение данной территории, установить скамейки и урны. При достаточном финансировании, на прилегающей территории можно обустроить велогорки и зимние горки, можно оборудовать лыжные спуски и лыжные трассы, обустроить трассы для экстремальных видов велосипедного спорта. Объединив со сквером "Юбилейный" зеленую зону, можно обустроить полностью под лыже-роллерную трассу зимой, и велотрассу летом. Дополнительные летние кафе могут также появиться на близлежащей территории, что может дать новый импульс в развитии бизнеса, туризма, спорта, экологии города, и здоровье нации».

В ближайшее время это обращение в администрацию Лукашенко будет размещено для сбора подписей на электронной площадке petitions.by.