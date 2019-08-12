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В украинской Раде будут бороться с коррупцией с помощью искусственного интеллекта

  • 12.08.2019, 16:30
В украинской Раде будут бороться с коррупцией с помощью искусственного интеллекта

Система «Большой брат» будет отслеживать аномалии при голосовании.

С 29 августа в Верховной Раде нового созыва должна заработать система Большой брат для мониторинга голосований депутатов.

По словам новоизбранного нардепа от партии Слуга народа и возможного главы одноименной фракции в парламенте Давида Арахамии, система поможет отслеживать появление депутатских неформальных групп и минимизировать политическую коррупцию.

«Все базируется на открытых данных с сайта Верховной Рады. Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. Например, закон о налогах, сельское хозяйство или землю. Далее эту информацию анализируют стандартные программы - такие у Microsoft и IBM. В процессе программа учится: чем больше данных мы загрузим - тем точнее будет система. После анализа данных машина может обнаружить аномалию и оповестить о ней», - рассказал он в интервью TheБабель.

Арахамия отметил, что программа будет анализировать работу всех депутатов Рады. Она также сможет обнаружить синхронное голосование депутатов с другими депутатскими группами.

Если система укажет на аномалию, ее будет анализировать уже специалист.

«Это система информирования. Так же, как в ProZorro есть система, которая анализирует коррупционные риски тендеров. Это будет общедоступная информация, и ее сможет анализировать кто угодно. Хотите - вы, или могу я», - добавил Арахамия.

Он также уточнил, что в случае подтверждения подозрений в коррупции, с депутатами будут работать и вести воспитательные беседы.

«Если есть существенные доказательства - подавать жалобы в правоохранительные органы. Будем всеми законными методами пытаться это предотвращать, информировать общественность, журналистов-расследователей», - сказал представитель Слуги народа.

Арахамия добавил, что запустить систему Большой брат – его идея, которую активно поддержали однопартийцы. Разработкой программы занимались активисты, они пожелали остаться неизвестными.


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