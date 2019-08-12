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SZ: Российская оппозиция подала сигнал

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  • 12.08.2019, 16:51
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SZ: Российская оппозиция подала сигнал
Фото: AFP

Российское гражданское общество смогло удивить многих.

Эксперты отмечают, что российское гражданское общество за последние годы смогло получить определенные победы в борьбе с авторитарной властью, но их еще мало.

Последняя волна протестов в России стала крупнейшим проявлением общественного недовольства с 2011-2012 годов, когда власть назвала незаконными демонстрации на Болотной площади в Москве. Тогда люди выступили против фальсификации парламентских выборов и третьего президентского срока Владимира Путина.

«Многие граждане просто не хотят мириться с тем, что государственной власти по версии Кремля нет альтернативы. Членов партии «Единая Россия» считают настолько коррумпированными и некомпетентными, что многие из них идут на выборы, изображая независимых», - пишет Süddeutsche Zeitung, (перевод - unian.net ).

По словам политолога Лилии Шевцовой, высокомерие власти при глубокой стагнации заставило людей выйти на улицы. И именно это участники протестов в субботу откровенно высказали. «Я разозлен», - было написано на одном транспаранте. Другой знак говорил: «Мне не все равно». Среди других лозунгов были «Один за всех и все за одного» и «Заложникам — свободу, народу – выбор». Слово «заложники», по мнению издания, было употреблено из-за ареста почти всех заметных оппозиционных политиков за все время протестов. Большинство из них получили сроки от 12 до 30 дней за решеткой. Среди них, в частности, Алексей Навальный. По состоянию на минувшее воскресенье на свободе осталась лишь Любовь Соболь. Но полиция арестовала ее в офисе незадолго до начала массовых демонстраций. Политолог из Центра Карнеги Андрей Колесников называл последние протесты в Москве такими, которые «поражают». Хотя они были менее организованны, чем те, которые прошли 20 июля. По его словам, в последний акции приняли около 50 тысяч человек. И это может подать пример для других законных митингов.

«Российское гражданское общество подало сигнал: «Мы здесь, нас много и мы это демонстрируем». Это результат очень противоречивой картинки, потому что гражданское общество не может изменить систему. Но оно в определенной степени может изменить общество», - сказал Колесников. Он указал на тот факт, что российское гражданское общество на протяжении последних лет смогло удивить многих наблюдателей своей борьбой против государственной власти. К примеру, в мае тысячи граждан в Екатеринбурге смогли через протест остановить построение собора на месте парка. В июне журналисты и общество смогли добиться отмены фальшивых обвинений против журналиста Ивана Голунова.


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