Демонстранты заблокировали Международный аэропорт Гонконга 12.08.2019, 17:25

Фото: EPA

Все рейсы отменены.

В работу Международного аэропорта Гонконга совершено вмешательство, все рейсы отменены, пассажирам предложено покинуть терминалы. Об этом 12 августа сообщил сайт аэропорта. "Гордон" со ссылкой на ВВС информирует, что тысячи демонстрантов, протестующих против действий администрации Гонконга, заняли залы прилета и вылета, устроив сидячую акцию протеста.

Митингующие обвиняют полицию в применении насилия против участников уличных манифестаций 11 августа. Главный аэропорт Гонконга – Чхеклапкок – один из самых загруженных в Азии.