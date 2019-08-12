Где и во сколько белорусам смотреть метеорный поток Персеиды? 1 12.08.2019, 17:30

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В ночь с 12 на 13 августа - пик августовских звездопадов.

Метеорный поток Персеиды будет самым ярким звездопадом августа. И именно сегодня, в ночь с 12 на 13 августа он обещает быть максимально зрелищным - до 110 падающих звезд в час, пишет kp.by.

Главное, чтобы небо было чистым, не затянутым облаками. В какую сторону смотреть и когда начинать загадывать желания?

- Следить за падающими Персеидами можно начинать с 11 часов вечера, - советует Александр Штуро, учитель астрономии и физики. - Сначала - в восточном направлении, а потом поле наблюдения будет смещаться правее. Если брать за ориентир созвездие Большой Медведицы, которое все знают и могут легко найти на звездном небе, то поток Персеид будет справа от него. А относительно Луны - левее. Кстати, звездопад станет виден намного лучше, когда Луна спрячется - примерно в два часа ночи. Сейчас она почти полная, и ее свет слишком яркий. И городское освещение не даст вам полюбоваться звездопадом. Поэтому лучше выезжать за город. Интенсивность потока нарастает после полуночи, а пика своего достигает под утро, примерно к четырем часам.

Поток Персеиды – это, по сути, звездный мусор. Его образовал хвост кометы Свифта-Туттля, которая, пролетая возле Земли, оставляет нам этот яркий звездный дождь. Комета большая - 26 километров в диаметре. Поэтому и шлейф у нее такой заметный. Точка, из которой вылетают метеоры, находится в созвездии Персея, отсюда и название Персеиды.