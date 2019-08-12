Белорусы и украинцы преобладают среди легальных иностранцев в Польше 2 12.08.2019, 18:08

Все больше белорусов и украинцев в Польше не только ищут работу, но и покупают жилье.

Число иностранцев с долгосрочным видом на жительство в Польше увеличивается, согласно данным Управления по делам иностранцев. В конце июля этого года у более чем 400 000 человек, в основном украинцев, были такие разрешения, передает «Радио Польша».

Иностранцы все чаще платят взносы на социальное страхование. Представитель Управления социального страхования Польши Войцех Андрусевич сообщил: «Количество иностранцев, зарегистрированных в Управлении социального страхования, с января прошлого года выросло на 200 000 человек. Это означает, что эти люди нашли законную работу, с чего уплачиваются взносы в фонд УСС. Почти 468 тысяч застрахованных являются гражданами Украины. Белорусы являются второй по величине группой, но их на 90% меньше, чем украинцев».

Войцех Андрусевич также сообщил, что количество пособий по беременности и родам, получаемых от УСС иностранцами, увеличивается. Они создали семьи в Польше, здесь родились их дети.

Иностранцы обычно заняты в таких секторах, как строительство и перерабатывающая промышленность, где заработки не самые высокие.

Все больше и больше украинцев в Польше не только ищут работу на определенный период, но и хотят остаться навсегда. Они покупают жилье и, по данным Министерства внутренних дел и администрации, купили более 100 000 квартир в прошлом году — это в два с лишним раза больше, чем год назад.