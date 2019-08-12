закрыть
12 августа 2019, понедельник, 18:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы и украинцы преобладают среди легальных иностранцев в Польше

2
  • 12.08.2019, 18:08
Белорусы и украинцы преобладают среди легальных иностранцев в Польше

Все больше белорусов и украинцев в Польше не только ищут работу, но и покупают жилье.

Число иностранцев с долгосрочным видом на жительство в Польше увеличивается, согласно данным Управления по делам иностранцев. В конце июля этого года у более чем 400 000 человек, в основном украинцев, были такие разрешения, передает «Радио Польша».

Иностранцы все чаще платят взносы на социальное страхование. Представитель Управления социального страхования Польши Войцех Андрусевич сообщил: «Количество иностранцев, зарегистрированных в Управлении социального страхования, с января прошлого года выросло на 200 000 человек. Это означает, что эти люди нашли законную работу, с чего уплачиваются взносы в фонд УСС. Почти 468 тысяч застрахованных являются гражданами Украины. Белорусы являются второй по величине группой, но их на 90% меньше, чем украинцев».

Войцех Андрусевич также сообщил, что количество пособий по беременности и родам, получаемых от УСС иностранцами, увеличивается. Они создали семьи в Польше, здесь родились их дети.

Иностранцы обычно заняты в таких секторах, как строительство и перерабатывающая промышленность, где заработки не самые высокие.

Все больше и больше украинцев в Польше не только ищут работу на определенный период, но и хотят остаться навсегда. Они покупают жилье и, по данным Министерства внутренних дел и администрации, купили более 100 000 квартир в прошлом году — это в два с лишним раза больше, чем год назад.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип