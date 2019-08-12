Государство вложит около $5 миллионов в Оршанский завод, который критиковал Лукашенко 12.08.2019, 18:43

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Завод на 100% принадлежит государству.

В двух приложения к указу об инновационных проектах фигурирует ОАО «Оршанский инструментальный завод». Это одно из предприятий, которое год назад раскритиковал правитель во время своего знаменитого визита в Оршанский район, передает officelife.media.

Общая сумма, которую дают этому заводу, — около 10,2 млн рублей. Деньги должны пойти на «организацию производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов».

Напомним, что именно по итогам оршанской поездки год назад Александр Лукашенко устроил разнос правительству, а чуть позже назначил нового премьера и сменил многих министров.

«Вот я захожу и думаю: «президент» требует, а правительство умное сидит. Да пофиг, что он там требует!» — это одна из цитат с оршанского совещания в 2018 году, после которого Кобяков потерял свой пост.

Новый премьер Румас в том числе разрешил Оршанскому инструментальному заводу закупку из одного источника.

Завод на 100% принадлежит государству. По итогам 2018 года он получил чистую прибыль свыше 3 млн рублей, хотя в 2017-м был чистый убыток более 1,9 млн.