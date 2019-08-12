В Лиде установили конный памятник князю Гедимину 5 12.08.2019, 18:52

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Торжественное открытие памятника будет приурочено к празднованию Дня города.

Сегодня лидчане стали свидетелями без преувеличения исторического события – установки в городе памятника великому князю Гедимину. Не так давно у подножья замка появился постамент, который сегодня наконец дождался своего почетного хозяина, пишет pvlida.by.

Это совместная работа скульпторов Сергея Оганова (к слову, он родом из Лиды) и Ольги Нечай. Конкурс на лучший эскиз будущей скульптуры «Основатель замка – князь Гедимин» был объявлен Лидским райисполком еще в октябре 2017-го. После выбора победителя были согласования и утверждения, подготовка документации, каждодневный кропотливый труд, изготовление рабочих моделей, как уменьшенных, так и полноразмерной. Таким образом, без малого 2-летний путь проделал Гедимин, чтобы начиная с сегодняшнего дня радовать лидчан и гостей города.

Торжественное открытие памятника будет приурочено к празднованию Дня города. Сегодняшний момент не менее знаковый и волнительный. При виде масштабности происходящего останавливались прохожие, замедляли ход машины.