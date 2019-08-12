Павел Северинец: Николай Статкевич - воин до мозга костей 16 12.08.2019, 19:12

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Сегодня политик Николай Статкевич празднует день рождения.

Сопредседатель БХД Павел Северинец поздравил лидера БНК Николая Статкевича с днем рождения. Политику исполнилось 63 года.

«Сегодня день рождения Николая Статкевича.

Вместе с ним мы прошли уголовное дело за мирные протесты против референдума в 2004-м, Площадь-2010 г., акции предпринимателей в 2016 и нетунеядцев в 2017-м.

Николай Статкевич - белорусский шляхтич, со всеми вытекающими. Воин до мозга костей. Может и саблю на сейме выхватить. Мужественный. Твердый, как скала. Человек чести.

С днем рождения, господин Николай! Божьего благословения и крепкого здоровья!», - написал Павел Северинец на своей странице в Facebook.