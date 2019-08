The Economist: Как страны Балтии срывают спецслужбам РФ повторение «украинского сценария» 2 12.08.2019, 19:22

В последнее время пропагандистский рупор Кремля нацелился на страны Балтии.

Российские спецслужбы активизировали деятельность в странах Балтии. Как Литва, Латвия и Эстония противостоят иностранному вмешательству, чтобы «не повторить опыт Украины», пишет The Economist (перевод - «Новое время»).

Украина не смогла защититься от российского влияния на своей территории. Но это помогло странам Балтии усвоить важный урок – теперь они делают все возможное, чтобы определить свои слабые стороны и избежать ошибок Украины, отмечает авторитетное издание в материале How the Baltic states spot the Kremlin’s agents.

С 2014 года оборонительные меры балтийских стран, которые являются членами НАТО, увеличились в десять раз, сообщил экс-сотрудник Департамента государственной безопасности Литвы Ауримас Навис. Первопричиной этого послужила оккупация Россией украинского Крыма и поддержка прокремлевских боевиков на Донбассе.

Россия осуществила это с помощью сторонников Кремля и своей политики в Украине, считает Навис. Многие из них были завербованы российскими спецслужбами и намеренно препятствовали своевременной реакции Украины на захват ее территорий. Особенно большой ущерб принесли сторонники Кремля в оборонительной сфере Украины.

Так, 25 февраля 2019 года по подозрению в государственной измене был арестован бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, в период 2012—2014 годов Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, готовя таким образом оккупацию Россией украинских территорий. 24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционные жалобы, направленные защитой подозреваемого, и освободил Заману из-под стражи.

В последнее время пропагандистский рупор Кремля нацелился и на страны Балтии. Как утверждает российская пропаганда, в советское время части Литвы были подарками от Москвы и поэтому «по праву принадлежат России». Именно так Россия обосновала незаконную аннексию украинского Крыма.

Чтобы помешать кампании дестабилизации, которую может начать РФ, балтийские страны планируют определить уязвимые к подобным месседжам категории населения – ведутся поиски людей, причастных к «действиям российского влияния», а также «спящим ячейкам», которые могут быть активированы из Москвы.

Большинство подозреваемых, определенных литовскими службами безопасности в рамках этих усилий, классифицируются как сторонники Кремля. Люди из этой категории также были замечены в распространении фейковой информации. Меньшее количество подозреваемых были определены в другую категорию – потенциальных исполнителей. Чиновники опасаются, что эти люди могут предпринять более решительные действия, возможно, организовав беспорядки, чтобы дискредитировать демократическое правительство.

Люди из этих категорий используют атрибутику, которая свидетельствует об их симпатии к Кремлю, – военные символы РФ, изображения Владимира Путина, твиты, татуировки и даже прически. Даже подсчет сообщений о прокремлевских беспорядках может вскрыть новый важный паттерн, говорит аналитик министерства обороны Литвы Томас Сепонис. Он является частью команды, которая фиксирует местоположение и другие характеристики прокремлевских или антинатовских демонстраций, включая граффити и вандализм.

Согласно опросам, лишь немногие жители стран Балтии считают, что при российских властях жизнь будет лучше. Россия, однако, использует свое влияние, чтобы вербовать иностранных граждан. И не обязательно преданных поклонников. Например, на востоке Украины ГРУ РФ предложило руководителям криминальных группировок должности в оккупационной администрации в обмен на помощь в реализации «украинского сценария».

В странах Балтии, в свою очередь, Россия проводит шпионскую деятельность через местные неправительственные организации и Социалистический народный фронт – левую политическую партию Литвы, бывший лидер которой в 2018 году был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России.

По информации издания, российские агенты часто действуют через контрабандистов, которые возят из России и Беларуси сигареты и бензин. Спецслужбы РФ предлагают им деньги в обмен на помощь. Вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза сообщил, что его страна усердно работает над выявлением литовцев, вовлеченных в эту деятельность. По его словам, больше всего беспокоят те граждане, которые имеют доступ к конфиденциальной информации благодаря работе в правительстве. Чтобы избежать утечки данных, Литва проверяет претендентов на государственную работу на наличие родственников в РФ.

Существуют опасения, что поиск российской «пятой колонны» в странах Балтии может зайти слишком далеко. Для более эффективной работы в Вильнюсе готовится новый разведывательный центр, который начнет работу в конце 2019 года. Разведывательная ячейка спецназа Балтийских сил является инициативой Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, основанная с помощью США.

Если Россия вторгнется в Прибалтику, местные сторонники Кремля, несомненно, могут помешать ответным действиям. Однако с большей вероятностью Россия активизирует усилия по разжиганию разногласий и подрыву доверия к демократии в балтийских странах с помощью своих подельников, утверждает бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По этому поводу многие прибалтийские чиновники проявляют осторожный оптимизм. Как утверждает The Economist, в Балтийском регионе меньше доверия к кремлевской риторике о «загнивающем Западе», чем на востоке Украине. И даже на Донбассе Россия настолько непопулярна, что до сих пор не смогла обеспечить контроль над сухопутным коридором в Крым.

Кремлевские пропагандисты не всегда побеждают.