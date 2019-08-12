У Путина есть проблема Леонид Бершидский, «Новое время»

12.08.2019, 20:38

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РФ столкнулась с экономическими бомбами замедленного действия.

Даже когда президент Владимир Путин превратил Россию в агрессивное, полицейское государство вчерашнего дня, компетентное экономическое руководство спасло страну от экономического краха. Это до сих пор работает, и согласно новой оценке МВФ, недавние шаги правительства, которые не слишком оценили внутри России, вероятно, ведут к улучшению ее показателей. И за этими хорошими новостями у Путина есть проблема: для более значительных улучшений необходимо было бы нарушить хрупкий политический баланс, который обеспечивает его власть.

С 2014 по 2018 годы российская экономика в среднем росла на 0,5% ежегодно. И в соответствии с гипотетическими расчетам МВФ, темп должен быть на 1,1% быстрее, чего не происходит из-за трёх факторов: санкции Запада из-за аннексии Крыма, падение цен на нефть и фискальный и макроэкономический ответ на эти шоки. На санкции приходится 0,2% этой разницы, падение цен на нефть забирают другие 0,6%. И хотя из-за такой несчастливой комбинации факторов Россия оказалась позади подобных ей развивающихся стран, а также посткоммунистических нынешних стран-членов ЕС, эти шоки сравнительно сдержанно повлияли на нее.

В большей степени благодаря эффективным действиям национальных экономических менеджеров, которые держали бюджет в кулаке, инфляцию внизу, международные резервы в приросте, а государственный долг — на нисходящей траектории. Сейчас же экономическая власть столкнулась с более сложным вызовом — наращиванием роста — и тот путь, который они наметили, не выглядит для МВФ нерациональным, даже если российская оппозиция злостно протестовала против таких правительственных шагов или высмеивала их.

Базовая стратегия вращается вокруг 13 так называемых национальных проектов, которые увеличивают расходы на инфраструктуру, здравоохранение и образование на 1,1% экономической продукции ежегодно, начиная с 2019 и по 2024 годы. Чтобы профинансировать это повышение, начиная с этого года, правительство подняло налог на добавленную стоимость, а также анонсировало крайне непопулярную пенсионную реформу, которая предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на 5 лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Правительство не смогло добиться веры большинства россиян в национальные проекты, а потому поднятие налогов и пенсионного возраста там не оценили: популярность Путина резко упала, а большинство россиян сегодня не одобряет работу правительства.

Оправдывая свою репутацию врага социальных расходов, МВФ назвал пенсионную реформу «благоприятной», а условия досрочного пенсионного обеспечения, предлагаемые Путиным в качестве подсластителя, слишком щедрыми. В Фонде также указали на то, что повышение налога на добавленную стоимость имело меньшее влияние на инфляцию, чем ожидалось, и что России необходимо тратить на инфраструктуру больше, чтобы сузить тот разрыв, который существует в ней с другими странами того же уровня развития, особенно когда речь заходит о качестве дорог и транспорта. Фонд подсчитал, что до 2024 года сочетание этих шагов должно было дать 1,6-2% ускорения экономического роста, по сравнению с 1,2%, что ожидается их аналитиками в этому году. Другими словами, новые шаги могли бы нейтрализовать эффект того шока, который пришелся на годы после 2014-го (если, конечно же, национальными проектами должным образом заведуют, а пенсионная реформа даст ожидаемый прирост рабочей силы).

Впрочем, ничего из описанного не является чем-то исключительно амбициозным — и 2% прироста не помогут России начать догонять другие страны. Проблема в том, что почти ничего из того, что предлагает для быстрого роста достичь МВФ не является политически выполнимым: эти предложения или приведут к еще большему социальному недовольству, чего Путин всеми силами стремится избежать, или подорвет различные опоры режима.

Например, МВФ отмечает, что российские работодатели обязаны выплачивать 30% зарплаты их работников в виде взносов в различные социальные фонды. Фонд предлагает, чтобы правительство снизило это бремя, чтобы стимулировать бизнес, одновременно нейтрализуя фискальные потери большими доходами от НДС. Но россияне, которые часто не осознают тех взносов, которые за них делают работодатели, сразу же заметят увеличение НДС, что обязательно отразится на ценах. По подобным причинам российское правительство проигнорирует рекомендации МВФ по дальнейшему сокращению расходов до 2% ВВП за счет социальных программ, которые «слишком мало распространены». Урезав их, Путин столкнется со взрывом гнева в беднейших частях страны.

МВФ предлагает реформу государственных закупок и уменьшение роли государства в экономике. Накануне этого года три экономиста из МВФ подсчитали, что на долю государства приходится около трети российского производства, 40% добавленной стоимости и 50% формальной занятости (хотя показатели были даже выше). В этой работе они указывают на то, что та ниша, которую занимает государство, превышает ее потенциальные размеры, поскольку снижает эффективность использования ресурсов и конкуренцию. Государственные закупки составляют 28,5% ВВП — и это самый большой источник коррупции.

Реформы уменьшают след государства, но и подрывают наиболее важные опоры путинского режима. Работники различных ветвей правительства и государственных компаний являются наиболее надежной базой поддержки Путина. Его друзья-миллиардеры нажили богатство на государственных закупках, и сейчас из-за того, что многие из них находятся под санкциями, это остается единственным источником роста их благосостояния. И Путину необходимо сохранять своих приспешников счастливыми, если он хочет избежать ножа в спину.

Учитывая политические трудности режима, сложно предсказать, как Россия может обезвредить экономические бомбы замедленного действия вроде падения частных инвестиций, хронического оттока капитала и ужасающей структуры задолженности домохозяйств (те из них, которые выплачивают 50% своего дохода на обслуживание потребительских кредитов, составляют 37% от общей суммы долга). Чтобы заткнуть дыры, можно было бы тратить больше из международных резервов, но Путин до этого не дойдет, по крайней мере не сейчас, в силу непредсказуемости международной ситуации.

Как экономическая стратегия, недопущение серьезных политических ошибок имеет свои пределы. Что Россия должна наращивать, так это мужество нанести удар простым россиянам, к которых вот-вот лопнет терпение, или ключевым заинтересованным группам режима. И сейчас Путин скорее не будет делать ничего, чем рискнет и решится на что-то из описанного.

Леонид Бершидский, «Новое время»