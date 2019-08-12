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Фотофакт: Ученые нашли 500-летнюю акулу

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  • 12.08.2019, 21:25
  • 2,913
Фотофакт: Ученые нашли 500-летнюю акулу

Длина обнаруженной особи составляла 5,4 метра.

В Гренландии найдена акула, живущая уже примерно 500 лет. Ученые выяснили ее возраст, опираясь на размер.

Такие рыбы растут на один сантиметр в год, а эта особь имеет длину 5,4 метра, передает unian.net со ссылкой на The Sun.

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых.

Ранее команда исследователей сняла на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле – шестижаберной акулой.


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