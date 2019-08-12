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Президент Казахстана назначил своего заместителя послом в Беларуси

  • 12.08.2019, 21:37
Президент Казахстана назначил своего заместителя послом в Беларуси
Касым-Жомарт Токаев

Представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет Аскар Бейсенбаев.

Касым-Жомарт Токаев 12 августа своим президентским указом освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла Казахстана в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.

Вместо него представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет 58-летний Аскар Бейсенбаев.

Бейсенбаев был депутатом нижней палаты казахского парламента в 2001-2008 годах, верхней палаты – в 2013-2019 годах. В том числе три года он был заместителем Токаева, который в 2013-2019 годах был председателем Сената.

Ермухамет Ертысбаев возглавил посольство Казахстана в Минске в 2017 году.


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