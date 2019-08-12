Президент Казахстана назначил своего заместителя послом в Беларуси
- 12.08.2019, 21:37
Представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет Аскар Бейсенбаев.
Касым-Жомарт Токаев 12 августа своим президентским указом освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла Казахстана в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.
Вместо него представлять интересы Казахстана в Беларуси и СНГ будет 58-летний Аскар Бейсенбаев.
Бейсенбаев был депутатом нижней палаты казахского парламента в 2001-2008 годах, верхней палаты – в 2013-2019 годах. В том числе три года он был заместителем Токаева, который в 2013-2019 годах был председателем Сената.
Ермухамет Ертысбаев возглавил посольство Казахстана в Минске в 2017 году.