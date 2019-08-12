Понты и ракеты 3 Юрий Христензен

12.08.2019, 22:37

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«Бомбардировка Воронежа» становится национальной забавой российского руководства.

Постановление советского правительства о разработке "крылатых ракет с прямоточным двигателем с использованием атомной энергии" было подписано в 1953 году. Постановление было принято в ответ на аналогичный проект в США, где в 50-х годах разрабатывали ядерные двигатели для крылатых ракет. В рамках логики ведущейся тогда гонки вооружений СССР не должен был отставать.

В США планировали построить крылатую ракету под обозначением SLAM (Supersonic Low Altitude Missile) длинной 27 метров, диаметром три метра, и массой 28 тонн. Ядерная двигательная установка для этой ракеты имела длину 1,6 метра, диаметр 1,5 метра и прямоточный принцип работы. Забортный воздух нагревался в ядерном реакторе до огромных температур и выбрасывался из сопла.

Американцы сумели создать и испытать два прототипа нового двигателя (рис.1).

Разработчики полагали, что, благодаря ядерному двигателю, ракета SLAM сможет более 4-х раз облететь Земной шар. Но в 1964 году министерство обороны США проект закрыло. Официальной причиной послужило то, что в полете крылатая ракета с ядерным двигателем слишком сильно загрязняет все вокруг.

Это был сугубо практический вывод. Летные испытания любой ракеты заканчиваются "поражением заданной цели". Каждое испытание ракеты с ядерным двигателем неизбежно приводит к распылению в атмосфере и на поверхности нескольких тонн радиоактивных материалов. Ракеты с химическим двигателем ничуть не хуже поражают учебную цель и при этом не имеют подобной проблемы.

В СССР пришли к точно такому же выводу, но на 20 лет позже - в 1985 году. К этому моменту был разработан первый и единственный советский ядерный ракетный двигатель РД-0410 (Индекс ГРАУ - 11Б91) (рис.2). Также на Семипалатинском полигоне построили стартовый комплекс "Байкал" и стендовую базу "Байкал-2". Были выпущены прототипы и куча другого ненужного железа.

В результате потраченных десятков лет и миллиардов долларов и рублей, советские и американские инженеры пришли к одному и тому же выводу - испытания ракет с ядерной двигательной установкой по эффекту сравнимы с атомной бомбардировкой собственной территории. Результат от подобных ракет сугубо психологический - мы можем уничтожить свою планету не три, а четыре раза.

Все меняется, когда в дело вступают понты и борьба за распил военного бюджета. В этом случае старые советские грабли снова становятся востребованы. Потому что с их помощью можно поразить воображение первого лица, от которого зависит выделение денег. В странах с действующим парламентом такое вряд ли возможно, но в современной России подобная схема успешно работает.

Что касается радиоактивного загрязнения собственной территории, то Россия большая, и на понты нынешнего руководства ее хватит. В стране полно заповедной земли, на которую не ступала нога человека. "Бомбардировка Воронежа" становится национальной забавой российского руководства. А иностранным голосам Кремль ответит, как недавно в Северодвинске - "Никакого загрязнения нет!"

Юрий Христензен, Facebook