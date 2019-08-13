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«Баста»: А в лечкомиссии и элитных больницах для чиновников готовятся к импортозамещению?

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  • 13.08.2019, 7:58
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«Баста»: А в лечкомиссии и элитных больницах для чиновников готовятся к импортозамещению?

Импортные лекарства в скором времени исчезнут из аптек.

Помните, месяц назад Минздрав опросы проводил по поводу иностранных лекарств? Чиновников интересовали цены и перечень препаратов, просили даже копии чеков присылать им.

Люди сразу смекнули, что готовится очередная "подлянка". И она не заставила себя ждать, пишет телеграм-канал «Баста».

Лукашенко провел рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. На ней обсуждался вопрос производства лекарственных средств в Беларуси и импортозамещения. По словам Лукашенко, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн.

"Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства, - отметил диктатор. - Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств".

Импортные лекарства в скором времени исчезнут из аптек. Их заменят отечественными - дорогими и бесполезными.

Это на наше здоровье, по мнению диктатора, тратится "недопустимо много". Не на коттеджи и иномарки приближенных Лукашенко, а на людей, не доживающих до пенсии. На тех, кто дышит ядовитым дымом китайских заводов и питается загрязненными радиацией продуктами. На пожилых людей, которых отказвваются госпитализировать из-за " нехватки мест". На онкобольных, лежащих в коридорах диспансера в Боровлянах. На нас с вами.

Интересно, а как в лечкомиссии и элитных больницах для чиновников готовятся к импортозамешению?

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