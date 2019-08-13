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Видеофакт: Сильный ливень превратил Кобрин в Венецию

  • 13.08.2019, 8:04
  • 1,649
Видеофакт: Сильный ливень превратил Кобрин в Венецию

Дождь подтопил улицы и повалил деревья.

Сильный ливень с грозой прошел 12 августа севернее Бреста, в эпицентре стихии оказался Кобрин. Дождь подтопил улицы и повалил деревья на трассах, сообщает портал Kobrincity.

Гроза накрыла райцентр около 18 часов. Стихия бушевала не менее часа. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра.

Водители сообщают о поваленных деревьях вдоль трассы. Местами дороги были заблокированы упавшими деревьями: например, дорога на деревню Киселевцы, поворот на Хидры.


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