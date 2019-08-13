Ученые предложили способ заново охладить Землю 4 13.08.2019, 8:27

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Операция должна начаться в Арктике.

Архитекторы из Индонезии предложили план, который, по их мнению, поможет остановить стремительное таяние Арктики и подъем уровня Мирового океана. Они предлагают создать подводную лодку, которая будет производить айсберги, сообщает zn.ua.

По задумке авторов проекта, подлодка будет погружаться на дно, собирать морскую воду в специальные аквариумы, фильтровать ее от соли, а затем замораживать с помощью воздушных турбин. Это позволит производить небольшие шестиугольные айсберги, которые со временем сформируют новые ледники. Для каждого айсберга понадобится около 2027 кубометров воды. Согласно планам, целый флот таких подлодок поможет восстановить ледники и в итоге вернет баланс в экосистему.

"Наша цель — восстановление полярной экосистемы, которая имеет непосредственное влияние на глобальный климат", — рассказал один из авторов проекта, индонезийский дизайнер Фарис Раджак Котахатухаха.

Архитекторы признают, что их план не может остановить глобальное потепление, но считают, что он позволит сохранить экосистему Арктики и нивелировать негативные последствия изменений климата.

В прошлом году исследователи зафиксировали рекордно теплую зиму в Арктике. Отмечается, что в среднем температура октября-марта в регионе составляет -20 градусов Цельсия. В этом же году 20 февраля температура не опускалась ниже 0. Более того, 24 февраля в самой северной точке Гренландии температура достигла 6 градусов Цельсия. Как подчеркивают исследователи, в феврале температура в Арктике была выше, чем в Европе.