«Строительство ледового дворца возмутило бы людей» 1 13.08.2019, 8:35

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Фото: pressball.by

Что случилось с планами «главного хоккеиста» страны?

К 2014 году в Беларуси собирались построить 52 ледовых дворца. Что это было: неуклюжая попытка поднять с колен спорт, который случайно стал в Беларуси «номером один», или политический пиар «главного хоккеиста» страны?

Мы никогда не узнаем, потому что финансовые кризисы 2010-х буквально уничтожили амбициозные планы чиновников. «Ледовая программа» захлебнулась, сообщает «Еврорадио».

Ни одного нового «ледовика» за последние три года

Через пять лет, в 2019-м, в Беларуси работает только 31 ледовый дворец. Последний из них построили аж в 2016-м — конечно же, в Шклове, на малой родине Лукашенко. Это небольшая арена вместимостью в 315 человек.

Когда будут достроены остальные — никто не знает. «Жёсткого графика строительства сегодня нет», — рассказывают «Еврорадио» в Министерстве спорта.

Как минимум один человек в Беларуси сожалеет об этом:

– Вопреки любому мнению я буду строить катки, каточки, пятачки для того, чтобы люди занимались спортом. Это правильно — меньше в аптеку будут ходить. Поэтому всякие намеки — с одной стороны, что «ну давайте ещё строить» или что слишком много построили этих ледовых дворцов, они никчёмные. Мы будем делать всё то, что в интересах наших людей. Это не за счёт заработной платы и пенсий тех, кто ставил этот вопрос, — ещё в 2017 году говорил Александр Лукашенко.

С тех пор в Беларуси не построено ни одного ледового дворца.

«Когда морозы начинаются, мы заливаем каток на стадионе»

Лепель — один из самых маленьких городов из тех, где до 2014 года должен был появиться свой ледовый дворец. Сегодня упоминания о большом хоккейном катке вызывают у чиновников удивление.

– Даже не знаем, что вам по этому поводу ответить, — говорят в Лепельском райисполкоме. — Мы не областной центр. Есть ли в Беларуси ледовые дворцы в районных центрах? Строительство не было даже в проекте, никакой речи об этом не идёт. Конечно, хотели бы и дворец, и бассейн, но вы сами всё понимаете.

В Речице стройка катка остановилась на стадии планирования. В городе работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда», где рассказали, что вместо дворца у них в городе — самодельный каток на стадионе:

– Планировали в Речице строить [ледовый дворец], но ничего не построили. Когда морозы начинаются, мы заливаем каток на стадионе. Люди на коньках катаются. А ледовый дворец есть в Гомеле.

Не получилось с ледовым дворцом и в Дрогичине Брестской области, где живёт чуть более 10 тысяч человек.

– Сначала ледовый дворец планировался. Кажется, даже проектно-сметная документация была сделана на дворец, — рассказывают «Еврорадио» в отделе спорта и туризма Дрогичинского райисполкома. — Потом мы немного реорганизовались: хотели построить спортивный комплекс с площадкой для минифутбола, волейбола, гандбола. Но пока ничего не реализовано.

В райисполкоме добавляют, что главная проблема — в финансировании. Вопрос о физкультурно-оздоровительном комплексе дрогичинские чиновники поднимают каждый год. Но пока что в городе нет ни комплекса, ни дворца.

«Строительство ледового дворца возмутило бы людей»

Но, может, конец ледовой эпохи в Беларуси — это как раз тот самый случай, когда что не делается — то к лучшему? И на самом деле имеет право на жизнь мнение, от которого открещивается Лукашенко, — о том, что для развития юношеского хоккея в белорусских райцентрах нужны не громоздкие «ледовики», а небольшие крытые «коробки» — но в каждом дворе?

Фото: bobrlife.by

– Не надо строить дворцы за десятки миллионов долларов. Можно просто построить обычный крытый каток, который функционировал бы с марта до октября, чтобы люди могли нормально тренироваться, — в прошлом году рассказывал Еврорадио хоккейный тренер Владимир Жабинский из Сморгони, который в то время тренировал юношескую хоккейную команду на дне школьного бассейна. — Я работаю с ребятами и, блин, вижу, что исчезнут они без катка. Они хорошие ребята, но исчезнут. И в каждом городе есть такие.

Вот в Молодечно есть Ледовый дворец. Он обошёлся в несколько миллионов долларов. Зачем он там? Его вообще не могут никак заполнить. А сколько можно было бы построить простых крытых катков за счёт одного такого дворца? Хватило бы для всего Молодечненского района или даже Минской области.

Я видел в Германии такие небольшие катки, там всего три человека работают, все местные жители, чаще всего родители детей, которые там занимаются. Там за катком, по сути, ухаживает местное сообщество, потому что это для их детей. А в городе всего 20 тысяч населения. Просто у нас нет такого опыта.

Есть у строительства ледовых дворцов и ещё один негативный эффект. О нём «Еврорадио» рассказывает депутат Верховного Совета XIII созыва Николай Аксамит, живущий в Волковыске — ещё одном городе, где должен был быть построен ледовый дворец, но что-то пошло не так.

Лядовы палац у Наваполацку

– В Волковыске абсолютно не было слышно, чтобы собирались строить ледовый дворец. Даже если бы и построили, то это вызвало бы раздражение людей. Работы в городе нет, зарплаты очень низкие... Людям проблема попасть в поликлинику, медиков не хватает. А строительство ледового дворца возмутило бы людей.

– Планировали в Речице строить [ледовый дворец], но ничего не построили. Когда морозы начинаются, мы заливаем каток на стадионе. Люди на коньках катаются. А ледовый дворец есть в Гомеле.

Не получилось с ледовым дворцом и в Дрогичине Брестской области, где живёт чуть более 10 тысяч человек.

– Сначала ледовый дворец планировался. Кажется, даже проектно-сметная документация была сделана на дворец, — рассказывают «Еврорадио» в отделе спорта и туризма Дрогичинского райисполкома. — Потом мы немного реорганизовались: хотели построить спортивный комплекс с площадкой для минифутбола, волейбола, гандбола. Но пока ничего не реализовано.

В райисполкоме добавляют, что главная проблема — в финансировании. Вопрос о физкультурно-оздоровительном комплексе дрогичинские чиновники поднимают каждый год. Но пока что в городе нет ни комплекса, ни дворца.

«Строительство ледового дворца возмутило бы людей»

Но, может, конец ледовой эпохи в Беларуси — это как раз тот самый случай, когда что не делается — то к лучшему? И на самом деле имеет право на жизнь мнение, от которого открещивается Лукашенко, — о том, что для развития юношеского хоккея в белорусских райцентрах нужны не громоздкие «ледовики», а небольшие крытые «коробки» — но в каждом дворе?

– Не надо строить дворцы за десятки миллионов долларов. Можно просто построить обычный крытый каток, который функционировал бы с марта до октября, чтобы люди могли нормально тренироваться, — в прошлом году рассказывал Еврорадио хоккейный тренер Владимир Жабинский из Сморгони, который в то время тренировал юношескую хоккейную команду на дне школьного бассейна. — Я работаю с ребятами и, блин, вижу, что исчезнут они без катка. Они хорошие ребята, но исчезнут. И в каждом городе есть такие.

Вот в Молодечно есть Ледовый дворец. Он обошёлся в несколько миллионов долларов. Зачем он там? Его вообще не могут никак заполнить. А сколько можно было бы построить простых крытых катков за счёт одного такого дворца? Хватило бы для всего Молодечненского района или даже Минской области.

Я видел в Германии такие небольшие катки, там всего три человека работают, все местные жители, чаще всего родители детей, которые там занимаются. Там за катком, по сути, ухаживает местное сообщество, потому что это для их детей. А в городе всего 20 тысяч населения. Просто у нас нет такого опыта.

Есть у строительства ледовых дворцов и ещё один негативный эффект. О нём «Еврорадио» рассказывает депутат Верховного Совета XIII созыва Николай Аксамит, живущий в Волковыске — ещё одном городе, где должен был быть построен ледовый дворец, но что-то пошло не так.

– В Волковыске абсолютно не было слышно, чтобы собирались строить ледовый дворец. Даже если бы и построили, то это вызвало бы раздражение людей. Работы в городе нет, зарплаты очень низкие... Людям проблема попасть в поликлинику, медиков не хватает. А строительство ледового дворца возмутило бы людей.

Где построят следующий ледовый дворец?

В Министерстве спорта и туризма рассказали, что Государственную программу развития хоккея после 2014 года не продлили. Решения по строительству ледовых дворцов с того времени принимают местные власти.

"Лядовік" у Салігорску

– Жёсткого графика строительства сегодня нет, — говорит пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович. — Всё отдано на откуп местным органам госуправления. В зависимости от необходимости и бюджета они решают, строить дворец или нет.

Где построят следующий ледовый дворец? Самый реальный кандидат — Борисов, на данный момент — самый крупный белорусский город, где нет ледового дворца. Там рассказали, что стройка своего катка должна была начаться ещё в 2006 году. Всё зависло на стадии проекта, но есть шанс, что работы возобновятся в следующем году:

– Стройка не идёт, все это знают, — говорит заместитель директора УКС Борисовского района Арсен Саркисян. — Есть сроки проектирования. До конца этого года должен быть проект. При условии обеспечения денежными средствами в 2020 году начнём строить.

Фото: pressball.by

Сегодня чиновники соглашаются с «Еврорадио»: кое-где, где Государственная программа развития хоккея предусматривала строительство ледовых дворцов, они вообще не нужны.