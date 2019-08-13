США и Турция начали работы по созданию центра совместных операций в Сирии 13.08.2019, 8:53

Иллюстрационное фото Sgt. Shiloh Capers

Центр заработает в ближайшие дни.

В турецком городе Шанлыурфа на востоке страны началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

"Для подготовки Центра совместных действий делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу, где начата совместная работа. Планируется, что Центр заработает в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, договоренность о создании Центра совместных операций была достигнута 5-7 августа во время визита в Турцию группы американских военных и в результате переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Напомним, что 7 августа Министерство обороны Турции согласилось создать совместный с США операционный центр для координации и управления действиями по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.