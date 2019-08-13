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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

  • 13.08.2019, 9:38
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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

Глава Госкомитета национальной безопасности сделал официальное заявление.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот.

Об этом заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, сообщает сообщает Kaktus Media.

«Умысел Атамбаева - госпереворот. Я это говорю официально», - сказал Опумбаев.

Напомним, 7 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком началась спецоперация по задержанию бывшего президента.

В ходе силового противостояния пострадали десятки сторонников Атамбаева, один из бойцов спецназа погиб.

8 августа в ходе второго штурма силовики задержали Алмазбека Атамбаева.

Экс-президента поместили в СИЗО по обвинению в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.


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