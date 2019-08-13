Белоруска в Дании: Здесь нет понятия «минимальная» и «средняя» заработная плата 17 13.08.2019, 9:50

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Фото: Анастасия Адрианова

На руки люди получают около 2800 евро.

Рассказ белоруски о жизни в Дании.

Гомельчанка Елизавета Молчанова год назад вышла замуж и переехала в Копенгаген. Девушка говорит, что Дания пахнет стиральным порошком, а датчане не торопятся жить и ценят минимализм во всём, пишет tut.by.

О переезде

— Я родилась в Гомеле, в 14 лет переехала в Минск поступать в училище олимпийского резерва, играла в гандбол, но спортивная карьера не задалась. После школы решила, что свяжу свою жизнь не только со спортом, но и с туризмом. Окончила институт туризма при Белорусском государственном университете физической культуры, так что теперь я специалист в сфере туризма и гостеприимства. Работала в кафе и администратором в медицинском центре. Медицина меня настолько увлекла, что я решила получить уже в Дании второе образование и стать медсестрой. А пока изучаю датский язык и готовлюсь к поступлению в университет.

В Данию Елизавета отправилась следом за мужем. Она рассказывает, что никогда не ставила себе целью найти именно иностранца для совместной жизни.

Вместе с мужем в день свадьбы

— Наша история знакомства довольно необычная. Наш общий друг работал в Дании. Однажды я приехала в Копенгаген в качестве туриста, а мой нынешний муж Ашраф показывал нам город. Тогда у меня были трудности с английским, поэтому переводил нам общий друг. Позже, когда появилась возможность приезжать на несколько дней в Беларусь без виз, Ашраф прилетел сюда. Он любит маленькие, не истоптанные туристами страны. Он попросил меня показать ему Минск. Я организовала ему экскурсию и даже хотела познакомить со своей подругой, думала, что они будут хорошей парой. А оказалось, что мы подходим друг другу больше. Однажды мы обсуждали с ним, какую вторую половинку хотим видеть рядом, и он сказал: «Так это же я». С этого и началась наша история. В сентябре 2018 года мы расписались в Копенгагене, на свадьбе нас было только двое.

У нас была скромная мусульманская регистрация брака в мечети, все как положено. Там нас, кстати, тоже было двое и ещё обязательные свидетели. Мы не хотели больших, пышных гуляний. У нас разные традиции, совместить алкоголь для моих родственников и отсутствие его для его родственников казалось нам невозможным.

Поэтому мы даже не думали об этом. Всё решилось само собой.

— Опишите датских мужчин и женщин. Отличаются ли они от белорусских?

— Датские мужчины очень красивые: это высокие блондины, спортивные ребята, которые при этом очень любят пиво. Датчане не спешат создавать семью, умело ухаживают за женщинами и, как положено европейцам, делят все расходы семьи пополам. Единственное, я могу сказать, что датские мужчины больше уделяют времени семье и могут без проблем посидеть и погулять с ребёнком. Для этого они даже берут несколько недель декретного отпуска.

Для справки: до родов женщина не работает только четыре недели. После рождения отпуск по уходу за ребенком длится 14 недель, также две недели дают отцу до достижения младенцем возраста 14 недель. После этого у них на двоих остается 32 недели отпуска, которые они могут разделить, или один из родителей берет этот отпуск целиком.

Женщины здесь живут в гармонии с собой и своим телом. Они не стремятся покорить мужчину своим внешним видом, носят практичную одежду, чаще всего черного цвета. А как же еще, когда в любую погоду они ездят на велосипеде на работу и с работы, забирают детей из сада. Датчанки принимают свой возраст и свои изменения в теле. Здесь женщины не закрашивают седину и не скрывают морщины с помощью косметики или процедур. Их редко увидишь накрашенными. Ходить по брусчатке на каблуках будет только иностранка.

Мне очень близок стиль датчанок. Я стала отдыхать от постоянного нанесения косметики, создания прически и маникюра. Сейчас я могу просто помыть голову, надеть чистую одежду и при этом не чувствовать себя «синим чулком».

Набережная Nyhavn - туристическое сердце столицы Дании. Название набережной в переводе с датского означает "Новая гавань".

Датчане — уверенные в себе люди. Они любят и ценят свою страну, нацию, свой флаг. Они практичны как в одежде, так и в отношениях. Чаще всего они не обращают внимания на внешность. Вообще выделяться из толпы здесь не принято. Даже если это богатый человек, он вряд ли будет как-то иначе одеваться или ездить на дорогом автомобиле.

Датчане не спешат жить. Здесь считается нормой закончить обучение в университете к 30 годам, и никто не будет требовать, чтобы в 22 года ты уже имел 5 лет опыта и звание лучшего сотрудника. После школы они берут минимум год на то, чтобы определиться, куда стоит пойти учиться дальше. Ходят на бесплатные стажировки, путешествуют и пытаются понять свое предназначение в жизни.

Семьи создают обычно после 30. Средний возраст женщины, родившей первого ребенка, почти 31 год. Никого не удивляет, если люди в 50 лет кардинально меняют профессию.

— Как думаете, с чем это связано?

— Думаю, любят себя и свою жизнь. Они не стремятся жить по чьим-то навязанным правилам, а слушают себя и свое сердце. Захотела ребенка — родила, нет — и без него прожить можно. Надоело быть учителем, хочу водить поезд — вперед! Полная гармония со своим внутренним «Я» и следование своим желаниям.

О первых впечатлениях о стране

Сразу обратила внимание, какие здесь расслабленные люди. А сам Копенгаген показался немного грязным и неопрятным. Причем дело не в мусоре на улицах, а в большом количестве граффити и велосипедов, которые оставляют всюду. Это создает ощущение хаоса.

Я очень люблю Копенгаген. Здесь такая гармония между активностью и отдыхом, городскими постройками и зелеными зонами. Копенгаген относительно скромный по сравнению с тем же Стокгольмом, но жизнь в нём намного активнее, чем в Оденсе. В Оденсе я впервые была в 2016 году. И этот город поразил меня своим уютом. Мне кажется, там всё ради хюгге. Небольшой город, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Кажется, с тех пор там ничего не изменилось (улыбается).

Дания — идеальная страна для меня. Кого-то раздражает здесь погода, кого-то пугают высокие цены и еще более ощутимые налоги, некоторые недовольны велосипедными пробками… Знаете, наиболее обсуждаемая тема среди приезжих — медицина. Все находятся в легком шоке, когда приходишь к врачу с простудой, а он не выписывает тебе лекарства, вместо этого просто рекомендует пить чай с лимоном и дышать морским воздухом. Ведь многие привыкли к тому, что уходят от врача и сразу идут в аптеку с кучей рецептов.

Из того, к чему сложно привыкнуть, отмечу климатические особенности. Мне здесь трудно переживать короткие зимние дни и смириться с тем, что везде используется желтый, а не белый свет. В квартирах царит полумрак. Не могу пока привыкнуть к жизни при свечах (смеется). Но это очень индивидуально. Уверена, это многим понравится.

Замок Кронборг. Также широко известен под именем «Эльсинор», в котором разворачивается место действия Гамлета.

А еще Дания пахнет стиральным порошком. Для меня по крайней мере. Я это почувствовала в первый же день, как только приехала сюда. И это ощущение не покидает до сих пор. Первая причина этому — во многих квартирах отсутствуют стиральные машины. Их помещают в подвальных помещениях, окна от которых выходят к тротуарам. Кроме того, здесь распространены городские прачечные. А еще недавно узнала, что особой популярностью среди местных пользуется туалетная вода Clean, запах которой напоминает порошок (улыбается).

Про цены

Жизнь в Дании дорогая, особенно в Копенгагене. По данным рейтинга Economist Intelligence Unit, Копенгаген занял 7 место в списке самых дорогих городов мира. Осло, например, не попал даже в первую десятку.

Официально, здесь нет понятия «минимальная» и «средняя заработная плата». Все вопросы о зарплате регулируются на каждом конкретном месте по-своему. Но негласно размер средней заработной платы составляет около 2800 € на руки.

В среднем стоимость жизни на одного составляет 908 € (включая еду, сотовую связь, минимальные покупки одежды и транспорт). Но! Это без стоимости аренды жилья. «Однушка» в центре - 1250 € в месяц, вдали от центра — 880 €. Снять комнату не в центре — порядка 650 €. Если говорить о приобретении, тоже ценник кусается. Квадратный метр жилья в центре — примерно 6300 €, а за его пределами — 4100 €. Коммунальные платежи (электричество, отопление, горячая и холодная вода, уборка подъезда и его освещение) для квартиры в 85 кв. м. обойдется примерно в 175 €.

Замок Розенборг.

Билет на транспорт — почти 3,5 €;

Такси за 1 км — 5,5 €;

Яблоки (1 кг) — 2,40 €;

Сигареты — 6 €;

Белый хлеб — 2,5 €;

Яйца (12 шт.) — 3 €;

Капучино — 5 €;

Вода питьевая (0,5 л) — 2,20 €.

— Елизавета, расскажите, а как вы справились с языковым барьером?

С супругом мы говорим на английском. Он знает, помимо этого, датский и арабский, а я учу датский. С датчанами проблем тоже нет. С ними всегда можно поговорить на английском. Здесь его знают все, ведь фильмы, мультики, сериалы не переводят, а просто показывают с субтитрами. Поэтому английский — их второй язык, который впитывается с молоком матери. Иногда начинаю с датчанами говорить на их языке, одни радуются и помогают мне, а вторые не понимают мой акцент и сразу предлагают перейти на английский. Но, думаю, если знаешь русский и можешь спрягать глаголы, склонять существительные по падежам, изменять окончания прилагательных, ты можешь выучить любой язык мира! (Улыбается.)

Центр архитектуры и дизайна в Копенгагене

— Скандинавский стиль в интерьере уже завоевал популярность во всем мире. Одна из его особенностей — минимализм. Проявляется ли это в повседневной жизни датчан?

— Как я уже говорила, это проявляется во всем, в том числе в одежде. Датчане не станут тратить большие деньги на одежду, зато они могут обновлять свою стиральную машину просто потому, что вышла новая. Всячески пытаясь сохранить природу, они не выбрасывают старые вещи, а продают их на сайтах, ярмарках б/у товаров или отдают бесплатно. Они очень заботятся об окружающей среде. Чего только стоит то, что 62% копенгагенцев каждый день ездят на работу или учебу на велосипеде!

В Дании мне хорошо и спокойно. Сейчас мой дом здесь, рядом с мужем. Но, конечно, ничто так не согреет душу, как мамин борщ и время в кругу семьи. Пока навещаю родителей два раза в год. Но назвать ностальгией это не могу. Мне кажется, что ностальгия-это что-то большее, чем просто нехватка близких рядом. Дом — там, где ты есть.