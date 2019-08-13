Виктор Бабарико: Посмотрите на Европейские игры и ВВП на душу населения, у меня когнитивный диссонанс 12 13.08.2019, 10:08

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Виктор Бабарико

Фото: kp.by

Чтобы построить социализм, нужно быть гораздо богаче, чем при капитализме.

Председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико поделился мнением о проведении Европейских игр в Беларуси.

«Чтобы построить социализм, нужно быть богаче, чем при капитализме. Посмотрите на Европейские игры и на данные по ВВП на душу населения. Мы пытаемся позволить себе такие вещи, которые может позволить себе только очень богатая страна. У меня когнитивный диссонанс между желаниями и возможностями», — сказал Бабарико для журнала office life.