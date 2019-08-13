Сергей Вакуленко: Надеюсь, справедливость восторжествует 13.08.2019, 10:19

Сергей Вакуленко

Брестчанин добивается восстановления на работе.

Второе судебное заседание по иску бывшего рабочего предприятия «Дельфа-Буг» Сергея Вакуленко прошло в суде Московского района Бреста, передает «Радыё Рацыя».

Заседание было непродолжительным. По причине расширения Сергеем Вакуленко своих первоначальных требований. К установлению факта дискриминации в сфере трудовых отношений он добавил просьбу восстановления его на работе, говорит Сергей Вакуленко:

- Есть возможность восстановления на работе и надо этим правом воспользоваться. Я думаю, что будет решен этот вопрос. Я надеюсь, что справедливость восторжествует.

Коллега Сергея Вакуленко Владимир Березка считает его трудоголиком:

- Трудоголик - я думаю, этим все сказано, справедливый.

Сергей Вакуленко за неделю до увольнения объявил сухую голодовку. Этим отчаянным шагом он решил выразить свое несогласие с незаконным, по его мнению, увольнением.

По словам Вакуленко, его уволили за принципиальную позицию по защите своих трудовых прав и прав других рабочих.

Суд продолжится 19 августа в 10 часов.