закрыть
13 августа 2019, вторник, 11:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сергей Вакуленко: Надеюсь, справедливость восторжествует

  • 13.08.2019, 10:19
Сергей Вакуленко: Надеюсь, справедливость восторжествует
Сергей Вакуленко

Брестчанин добивается восстановления на работе.

Второе судебное заседание по иску бывшего рабочего предприятия «Дельфа-Буг» Сергея Вакуленко прошло в суде Московского района Бреста, передает «Радыё Рацыя».

Заседание было непродолжительным. По причине расширения Сергеем Вакуленко своих первоначальных требований. К установлению факта дискриминации в сфере трудовых отношений он добавил просьбу восстановления его на работе, говорит Сергей Вакуленко:

- Есть возможность восстановления на работе и надо этим правом воспользоваться. Я думаю, что будет решен этот вопрос. Я надеюсь, что справедливость восторжествует.

Коллега Сергея Вакуленко Владимир Березка считает его трудоголиком:

- Трудоголик - я думаю, этим все сказано, справедливый.

Сергей Вакуленко за неделю до увольнения объявил сухую голодовку. Этим отчаянным шагом он решил выразить свое несогласие с незаконным, по его мнению, увольнением.

По словам Вакуленко, его уволили за принципиальную позицию по защите своих трудовых прав и прав других рабочих.

Суд продолжится 19 августа в 10 часов.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип