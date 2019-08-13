закрыть
13 августа 2019, вторник, 11:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Администрация Трампа ужесточает правила получения грин-карт

  • 13.08.2019, 10:17
Администрация Трампа ужесточает правила получения грин-карт

Легальный статус будет труднее получить иммигрантам, которые пользуются программами социальной помощи.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Новые правила позволяют отказывать в получении грин-карт иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.

Федеральное законодательство уже сегодня обязывает желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не требуют государственного призрения, однако новые правила, о которых было объявлено в понедельник, содержащие более детальный список программ, которые могут привести к дисквалификации.

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами - такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.

Новые правила - одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции. Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип