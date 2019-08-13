Мел на «охране» здоровья 4 Виктор Горбачев

13.08.2019, 10:48

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Будем замешивать свою «субстанцию»?

А Вы как хотели то? А что же это такое и как же так? А где же? А почему же?

А вот тут. Именно тут. Тутачки. Именно в нашей стране. Всё для народа — всё для его здоровья. И нечего зариться на заграничное. Она и «оно» нам не поможет. Только местное. Только своё. Мел — наше всё! Страна для жизни — всех и всем сама обеспечит. Знаем — плавали.

Ах. Я опять про медицину. Ну, не в целом про неё — про лекарства.

Говорят, что гражданин Лукашенко решил оставить белорусов без импортных лекарственных препаратов? Ну, как оставить?! Заменить. Их на наше. И нечего зариться на вражеское. На него много, типа, денег из казны государственной улетучивается. Лучше своих кормить производителей — чем тех и за валюту. И не важно, мел, крахмал это или сода — главное, своё! Родненькое. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн. Беда! Беда-то какая. Нет, то что на европейские гульни ушло 270 миллионов евро — это не важно и мелочь! А вот на лекарства, да для своего народа такая сумма в год? Вот это беда! Негоже.

Ну вот, встретился «лидер нации» с новым министром здравоохранения и наставил его на путь истинный. Знает же всё и про всё. Да лучше всех знает и понимает. Не только в хоккее.

Хотя? Я вот что думаю-то? С сельским хозяйством мы уже покончили счёты. Агрогородки остались в прошлом и всё. Коровы в дерьме. Но отмываем. С деревообработкой — и подавно вопрос решили. Лес кругляк можно уже во все стороны света вывозить. Да и остался ли тот лес? Вот в чём вопрос. Пилорама на пилораме и ею же погоняет. Футбол и хоккей? А это что такое? Как за него взялись — так и пропал. Образование? Ах. Оно ещё не всё? Но цены всё выше и выше тут. Вот и бегут молодые — туда. Туда, где лекарства разные. За пределы страны. Армия? Ну, с армией тоже не проблема. Разберутся. Всех вылечат и в строй. Родину то любить и строить надо. И не просто любить, а защищать, если что. И не просто защищать — а резиденции и всё что нажито «трудом праведным». Пенсионная система? И с нею всё хорошо. Живём дольше — работаем дальше. И не надо значит нашим людям, живущим в среднем до 80 лет и выше это заграничное лекарство. И вообще. До пенсии дожили? И баста! За ЖКХ взялись — цены в космос. Дорожные налоги? И дороги туда же. В одно место. Малое предпринимательство? А что, такое есть и было?

Верной дорогой идём.

Так что, ждём-с и по лекарству. Беритесь за него. Беритесь. И пусть цены ввысь. Не беда, И пусть не будет нужного и качественного. Совсем не беда. Сдюжим. Абы не было! Ради мира на всей земле и во всём мире. Всё, баста. Забудем про качественное лекарство. Валюту надо использовать по нормальному и правильному назначению, а не на эти импортные. Мы, лучше, фестивали будем устраивать через день. Дожинки. Базары. Игры и гульни разные. Майбахи. Вертолёты и самолёты. Гомельский туалет за миллион. Это нас вылечит точно.

А вообще; - здоровый образ жизни надо вести, и не чихать.

Будет замешивать свою субстанцию. Благо, травы ещё не перевелись. Да и коры древесной пока хватает. И мела!

А чтобы вопросов лишних не задавали; - дустом их. Дустом!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»